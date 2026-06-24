Переможниця "Євробачення 2026" несподівано відмовилася від фестивалю в Баку: серед учасників були російські зірки

На цьому фестивалі виступить Кіркоров та інші путіністи

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення 2026", болгарська співачка Dara, не виступить на музичному фестивалі Dream Fest в Азербайджані. Раніше її ім'я було серед заявлених артистів.

Інформація про участь виконавиці спочатку зникла з анонсів заходу, а згодом сама співачка прокоментувала ситуацію у соцмережах. За словами Dara, її виступ не відбудеться через накладку в графіку. Артистка подякувала своїм прихильникам в Азербайджані за підтримку та висловила сподівання зустрітися з ними під час майбутніх концертів.

Втім, відмова співачки викликала жваве обговорення в мережі не лише через офіційне пояснення. Справа в тому, що серед учасників Dream Fest цього року заявлені російські артисти, частина яких публічно підтримувала політику Кремля або ж не висловлювалася щодо повномасштабної війни Росії проти України.

Зокрема, в афіші фестивалю фігурують Стас Михайлов, Ірина Дубцова, Єгор Крід, Люся Чеботіна, Алсу та інші виконавці, які продовжують працювати на російському музичному ринку. Також серед запрошених артистів опинилися уродженці України Ані Лорак і Джиган, які вже багато років будують кар'єру в РФ.

Сам фестиваль організовує азербайджанський співак та бізнесмен Емін Агаларов, який активно працює в російському шоу-бізнесі. Саме через склад учасників користувачі соцмереж припустили, що рішення Dara могло бути пов'язане не лише з розкладом, хоча сама виконавиця жодних інших причин свого скасування не називала.

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров після перемоги Болгарії на Євробаченні заявив, що він допомагав у написанні пісні і підготовці номеру. Також мережею ширилая інформація про ет, що сама співачка має зв'язки з путіністами. Проте сама Dara спростувала всі ці чутки заявивши, що жоден росіянин не був причетний до її виступу.

Раніше "Телеграф" ділився мемами про Євробачення 2026. Поки одні обговорювали вокал і політику, інші масово розносили Threads жартами про самокати на сцені, "болгарки", погляди матерів і танці, за які "мама пообіцяла 5 гривень".