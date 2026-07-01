Роман на Евровидении? LELEKA впервые призналась о поцелуях с бандуристом Ярославом Джусем

Перед Нацотбором певица развелась с мужем

После выступления Украины на Евровидении-2026 поклонники неоднократно приписывали роман певице LELEKA и бандуристу Ярославу Джусю. Артистка впервые откровенно прокомментировала их отношения и призналась, что между ними действительно есть особенная связь.

Виктория призналась, что после двух длительных браков решила дать себе время и не торопиться с новыми серьезными отношениями. Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Я была 16 лет в одном браке, в другом браке. И никогда у меня не было свиданий или романтики. Сейчас мне хочется понять себя: как выбирать, что для меня важно, как это вообще чувствуется", — поделилась певица.

В то же время LELEKA не стала скрывать, что Ярослав Джусь занимает особое место в ее жизни. По ее словам, музыкант стал для нее очень близким человеком не только в работе, но и в повседневной жизни.

"Ярослав — очень хороший человек. Он действительно стал мне очень близким другом. И творчески, и внутренне он меня очень поддерживает. В нашем проекте у него есть организаторские обязанности, поэтому мы много времени проводим вместе", — пояснила певица

Во время разговора артистка также призналась, что все же почувствовала легкую ревность, когда Джусь записывал видео с другими участницами Евровидения, в том числе с представительницей Австралии. "Может, да, чуть-чуть. Она его так обняла…".

Ярослав Джусь и LELEKA. Фото: Sarah Louis Bennett/EBU

Кроме того, певица рассекретила, что между ней и музыкантом были поцелуи. Однако он не единственный, с кем она целовалась.

"А я целовалась и не только с ним... Ну, еще 10 других есть. И он меня к тем, с кем я целовалась, на машине возил. Говорил: "Вот везу тебя, хочешь поцеловаться туда, поезжай". И он меня ездил. Слушайте, это друг", — призналась артистка

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победительница "Евровидения 2026" неожиданно отказалась от фестиваля в Баку. Среди участников были российские звезды.