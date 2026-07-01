"Українська Сінді Кроуфорд": українці в захваті від архівних фото Сумської з її молодості

Акторка була справжнім секс-символом

Архівні фото відомої української акторки Ольги Сумської початку 2000-х викликали жваве обговорення у соцмережах. Красою зірки захоплюються і називають "українською Сінді Кроуфорд".

Приводом для дискусії став допис однієї з користувачок Threads, яка опублікувала кілька фото молодої Сумської та написала: "Ви взагалі бачили, як виглядала Ольга Сумська в 2000-х?". До публікації вона додала світлини, на яких акторка позує з пишною зачіскою та в елегантних образах.

Ольга Сумська в молодості. Фото: instagram.com/olgasumska

У коментарях користувачі майже одностайно відзначили, що роки майже не змінили зовнішність артистки. Користувачі також писали, що й сьогодні Сумська має ефектний вигляд.

"Вона і зараз так виглядає."

"Одна із найкрасивіших знайомих жінок."

"Вона і зараз красотка."

"Пам'ятаю Ольгу в фільмі "Принцеса на бобах" — вона там справжня красуня, просто топмодель."

"Українська Сінді Кроуфорд."

"Наша Клаудія Шиффер."

Ольга Сумська в молодості. Фото: instagram.com/olgasumska

Не дивно, що архівні кадри викликали таку реакцію. Наприкінці 1990-х і на початку 2000-х Ольга Сумська була однією з найвідоміших акторок країни та вважалася одним із головних секс-символів українського кіно. Широку популярність їй принесла головна роль у серіалі "Роксолана", після прем'єри якого артистка стала справжньою зіркою, а її фото регулярно з'являлися на обкладинках журналів.

Ольга Сумська в молодості. Фото: instagram.com/olgasumska

Окрім "Роксолани", Сумська запам'яталася глядачам ролями у фільмах і серіалах "Принцеса на бобах", "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Записки кирпатого Мефістофеля" та багатьох театральних постановках. Зараз зірці 59 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Сумська показала, я виглядала у 32 роки. Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати знімки Ольги, засипаючи її компліментами.