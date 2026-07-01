Кембридж та розкішне життя: найгарячіші фото нової "Міс Всесвіт Україна 2026" Анни Ніконової

Ми зібрали найгарячіші та найсміливіші знімки красуні

Киянка Анна Ніконова, якій 22 роки, здобула титул "Міс Всесвіт Україна 2026" та вже незабаром представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт", який відбудеться у Пуерто-Рико. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де публікує кадри з подорожей, навчання, фотосесій та повсякденного життя.

Відомо, що Анна здобула освіту за спеціальністю психологія та завершує магістерське навчання у Кембриджському університеті. Паралельно вона працює у сфері міжнародних освітніх партнерств, а свої наукові дослідження присвятила питанням сучасної освіти та ролі жінок у суспільстві.

Анна Ніконова родом із Києва. Вона виросла у багатодітній родині підприємця та девелопера Ігоря Ніконова і його дружини Іванни. У дівчини є сестра-близнючка Ольга, а також ще восьмеро братів і сестер. Своєю чергою Ігор Ніконов — один із найбільших забудовників Києва. У рейтингу Forbes "100 найбагатших українців" він посідав 66-е місце.

Анна Ніконова з мамою. Фото: instagram.com/ananikonovaa

На своїй сторінці в Інстаграм Анна розповідає про вступ до Кембриджського університету і ділиться порадами, а також розбирає деякі кейси із психології. Також Анна публікує кадри особистого життя.

Анна Ніконоваз бойфрендом. Фото: instagram.com/ananikonovaa

Серед світлин є й атмосферні літні знімки, на яких володарка титулу позує у купальниках та пляжних образах. Дівчина не боїться демонструвати фігуру.

Анна Ніконова. Фото: instagram.com/ananikonovaa

Анна Ніконова. Фото: instagram.com/ananikonovaa

На одних світлинах Анна позує на узбережжі в лаконічних купальниках, на інших — відпочиває біля басейну або насолоджується сонячною погодою під час закордонних подорожей.

Анна Ніконова. Фото: instagram.com/ananikonovaa

Анна Ніконова. Фото: instagram.com/ananikonovaa

Раніше "Телеграф" розповідав, що реперка alyona alyona у купальнику розбурхала мережу гарячими кадрами з Одеси. Артистка продемонструвала свою красу й пишні форми.