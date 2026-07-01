"Ми знімали не на Лазуровому узбережжі": Ірина Горова виправдалася за сміх на сирену

Коли ведуча припустила, що "десь щось важливе летить" або "у Броварах дрон", Горова розсміялася

Відома українська продюсерка Ірина Горова опинилася в центрі скандалу. Причиною стала її реакція на повітряну тривогу, яку частина користувачів соцмереж сприйняла неоднозначно.

Під час запису подкасту Women Make Money пролунала сирена. У цей момент ведуча, коментуючи ситуацію, припустила, що "десь щось важливе летить" або ж "у Броварах дрон". Ця фраза викликала сміх у Горової, після чого вони продовжили розмову. Також ведуча зазначила, що в разі реальної загрози запис можуть перервати й спуститися в укриття.

Фрагмент подкасту поширив блогер-пліткар Богдан Беспалов. Відео швидко розлетілося мережею, а серед користувачів, зокрема жителів Броварів, з'явилися критичні коментарі. Деякі дописувачі заявили, що жарти або сміх у контексті можливих атак безпілотників є недоречними, адже місто неодноразово ставало ціллю російських ударів.

Після хвилі критики Ірина Горова опублікувала пояснення. За словами продюсерки, її сміх не був реакцією на згадку про безпілотник чи Бровари.

"Сміх був на фразу "важливе летить". Наша психіка вже настільки викривлено сприймає небезпеку, що ми вимушені такими категоріями сприймати реальність", — зазначила вона

Ірина Горова пояснила свій сміх. Фото: threads

Горова пояснила, що згадка про Бровари була лише умовним орієнтиром, який допомагає швидко зрозуміти напрямок потенційної небезпеки, а не насмішкою над містом чи його жителями. Також продюсерка наголосила, що запис подкасту відбувався у Києві, де команда так само живе в умовах повітряних тривог і постійної загрози обстрілів.

"Ми знімали в Києві, а не на Лазуровому узбережжі. Всі в одних умовах. Дякую всім, хто звертає увагу на важливе", — пояснила Горова

Раніше "Телеграф" розповідав, що Горова розкрила несподівані подробиці роботи з Надією Дорофєєвою. "Не так, як з іншими артистами".