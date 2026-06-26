"Страшнюча": зрадниця Лорак змінила імідж і миттєво постаріла (відео)
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Запроданку називають "старою бабкою"…
Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка мовчить про війну і отримала російський паспорт, знову осоромилась. Цього разу увагу привернула не стільки нова композиція, скільки її зовнішність.
У новому відео Лорак анонсувала чергову російськомовну пісню. Для ролика запроданка кардинально змінила імідж — з'явилася з довгим світлим волоссям. Мабуть, захотіла стати "ефектною блондинкою", але нічого не вийшло.
Такий експеримент не вразив навіть її "нову" російську аудиторію. У коментарях користувачі майже одностайно дійшли висновку, що світлий колір волосся не лише не освіжив співачку, а навпаки — додав їй віку. (Коментарі написані мовою оригіналу)
- "Блонд еще больше старит вас";
- "Песня хорошая, макияж не очень или светлый цвет волос не подходит";
- "Блонд вам не пасує;
- "Блондинка ее старит";
- "Ей не идет блонд, как старая бабка";
- "Їй не гарно з таким кольором волосся;
- "Блондинка страшнюча";
- "Белый цвет старит".
Можна помітити, що критику залишають не лише українці, які давно засуджують Лорак за її мовчання щодо війни та роботу на російському ринку. Судячи з мови більшості відгуків, новий образ, м'яко кажучи, не оцінили й російські підписники.
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