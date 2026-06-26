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"Страшнюча": зрадниця Лорак змінила імідж і миттєво постаріла (відео)

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Ані Лорак Новина оновлена 26 червня 2026, 19:19
Ані Лорак. Фото Колаж "Телеграфу"

Запроданку називають "старою бабкою"…

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка мовчить про війну і отримала російський паспорт, знову осоромилась. Цього разу увагу привернула не стільки нова композиція, скільки її зовнішність.

У новому відео Лорак анонсувала чергову російськомовну пісню. Для ролика запроданка кардинально змінила імідж — з'явилася з довгим світлим волоссям. Мабуть, захотіла стати "ефектною блондинкою", але нічого не вийшло.

Такий експеримент не вразив навіть її "нову" російську аудиторію. У коментарях користувачі майже одностайно дійшли висновку, що світлий колір волосся не лише не освіжив співачку, а навпаки — додав їй віку. (Коментарі написані мовою оригіналу)

  • "Блонд еще больше старит вас";
  • "Песня хорошая, макияж не очень или светлый цвет волос не подходит";
  • "Блонд вам не пасує;
  • "Блондинка ее старит";
  • "Ей не идет блонд, как старая бабка";
  • "Їй не гарно з таким кольором волосся;
  • "Блондинка страшнюча";
  • "Белый цвет старит".

Можна помітити, що критику залишають не лише українці, які давно засуджують Лорак за її мовчання щодо війни та роботу на російському ринку. Судячи з мови більшості відгуків, новий образ, м'яко кажучи, не оцінили й російські підписники.

Раніше "Телеграф" розповідав, що випливли несподівані подробиці роману Ані Лорак та Сергія Реброва. Як виявилося, між ними було кохання.

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