"Страшнюча": зрадниця Лорак змінила імідж і миттєво постаріла (відео)

Запроданку називають "старою бабкою"…

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка мовчить про війну і отримала російський паспорт, знову осоромилась. Цього разу увагу привернула не стільки нова композиція, скільки її зовнішність.

У новому відео Лорак анонсувала чергову російськомовну пісню. Для ролика запроданка кардинально змінила імідж — з'явилася з довгим світлим волоссям. Мабуть, захотіла стати "ефектною блондинкою", але нічого не вийшло.

Такий експеримент не вразив навіть її "нову" російську аудиторію. У коментарях користувачі майже одностайно дійшли висновку, що світлий колір волосся не лише не освіжив співачку, а навпаки — додав їй віку. (Коментарі написані мовою оригіналу)

"Блонд еще больше старит вас";

"Песня хорошая, макияж не очень или светлый цвет волос не подходит";

"Блонд вам не пасує;

"Блондинка ее старит";

"Ей не идет блонд, как старая бабка";

"Їй не гарно з таким кольором волосся;

"Блондинка страшнюча";

"Белый цвет старит".

Можна помітити, що критику залишають не лише українці, які давно засуджують Лорак за її мовчання щодо війни та роботу на російському ринку. Судячи з мови більшості відгуків, новий образ, м'яко кажучи, не оцінили й російські підписники.

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