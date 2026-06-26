Після розлучення з Федінчиком: Наталка Денисенко виходить заміж за відомого бізнесмена
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Коханий акторки став на одне коліно і поставив те саме питання
Відома українська акторка Наталка Денисенко, чиє "вагітне" фото наробило галасу серед фанатів, поділилася важливою подією у своєму житті. Під час відпочинку в Туреччині її коханий, бізнесмен Юрій Савранський, їй освідчився. Зворушливий момент артистка показала у соцмережах, опублікувавши миле відео.
Як зізналася Денисенко в Insta-stories, вона навіть не здогадувалася, що звичайна, на перший погляд, фотосесія перетвориться на таку романтичну пригоду. Разом із Юрієм та сином Андрієм вони прогулювалися мальовничими вуличками Туреччини й вирішили зробити кілька фото.
На відео видно, як фотографиня просить Наталку відійти трохи вперед і попозувати самій, без коханого. Акторка слухняно виконує прохання, дивиться в об'єктив і навіть не помічає, що позаду неї Юрій уже дістає з кишені каблучку. За кілька секунд він підходить до Наталки зі спини, стає на одне коліно і робить їй пропозицію.
Емоції акторки говорять самі за себе. На фото зірка виглядає щасливою, як її вже наречений.
Також Денисенко зізналася, що, переглядаючи відео, сама дивується тому, що їй не вдалося нічого не запідозрити. "Я не підозрювала нічого такого особливого, та і вся увага була направлена на цю красу, якої побачити я не очікувала, але…", "Я настільки не очікувала, що на мене чекає… Ну, я знала, що це буде, але ж не сьогодні. А зараз передивляюсь це відео і дивуюся своїй наївності", — написала акторка.
Нагадаємо, про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського стало відомо після того, як акторка розлучилася з колегою Андрієм Федінчиком. Деякий час закохані не афішували роман, однак згодом почали дедалі частіше з'являтися разом і ділитися спільними світлинами. Нині вони відпочивають у Туреччині разом із сином Наталки Андрієм, який також став свідком особливого моменту в житті своєї мами.
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