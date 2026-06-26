Після розлучення з Федінчиком: Наталка Денисенко виходить заміж за відомого бізнесмена

Коханий акторки став на одне коліно і поставив те саме питання

Відома українська акторка Наталка Денисенко, чиє "вагітне" фото наробило галасу серед фанатів, поділилася важливою подією у своєму житті. Під час відпочинку в Туреччині її коханий, бізнесмен Юрій Савранський, їй освідчився. Зворушливий момент артистка показала у соцмережах, опублікувавши миле відео.

Як зізналася Денисенко в Insta-stories, вона навіть не здогадувалася, що звичайна, на перший погляд, фотосесія перетвориться на таку романтичну пригоду. Разом із Юрієм та сином Андрієм вони прогулювалися мальовничими вуличками Туреччини й вирішили зробити кілька фото.

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На відео видно, як фотографиня просить Наталку відійти трохи вперед і попозувати самій, без коханого. Акторка слухняно виконує прохання, дивиться в об'єктив і навіть не помічає, що позаду неї Юрій уже дістає з кишені каблучку. За кілька секунд він підходить до Наталки зі спини, стає на одне коліно і робить їй пропозицію.

Наталці Денисенко зробив пропозицію Юрій Савранський. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Емоції акторки говорять самі за себе. На фото зірка виглядає щасливою, як її вже наречений.

Наталці Денисенко зробив пропозицію Юрій Савранський. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також Денисенко зізналася, що, переглядаючи відео, сама дивується тому, що їй не вдалося нічого не запідозрити. "Я не підозрювала нічого такого особливого, та і вся увага була направлена на цю красу, якої побачити я не очікувала, але…", "Я настільки не очікувала, що на мене чекає… Ну, я знала, що це буде, але ж не сьогодні. А зараз передивляюсь це відео і дивуюся своїй наївності", — написала акторка.

Нагадаємо, про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського стало відомо після того, як акторка розлучилася з колегою Андрієм Федінчиком. Деякий час закохані не афішували роман, однак згодом почали дедалі частіше з'являтися разом і ділитися спільними світлинами. Нині вони відпочивають у Туреччині разом із сином Наталки Андрієм, який також став свідком особливого моменту в житті своєї мами.

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