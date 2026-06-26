"Страшная": предательница Лорак сменила имидж и мгновенно постарела (видео)
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Запроданку называют "старой бабкой"…
Певица-предательница Ани Лорак, молчащая о войне и получившая российский паспорт, снова оконфузилась. На этот раз внимание привлекла не столько новая композиция, сколько ее внешность.
В новом видео Лорак анонсировала очередную русскоязычную песню. Для ролика запроданка кардинально изменила имидж – появилась с длинными светлыми волосами. Наверное, захотела стать "эффектной блондинкой", но ничего не вышло.
Такой эксперимент не поразил даже ее "новую" российскую аудиторию. В комментариях пользователи почти единодушно пришли к выводу, что светлый цвет волос не только не освежил певицу, а, наоборот, прибавил ей возраст. (Комментарии написаны на языке оригинала)
- "Блонд еще больше старит вас";
- "Песня хорошая, макияж не очень или светлый цвет волос не подходит";
- "Блонд вам не подходит;
- "блондинка ее старит";
- "Эй не идет блонд, как старая бабка";
- "Ей не хорошо с таким цветом волос;
- "Блондинка устрашающая";
- "Белый цвет старит".
Можно заметить, что критику оставляют не только украинцы, давно осуждающие Лорак за ее молчание о войне и работе на российском рынке. Судя по языку большинства комментариев, новый образ, мягко говоря, не оценили и российские подписчики.
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