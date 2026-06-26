Укр

"Страшная": предательница Лорак сменила имидж и мгновенно постарела (видео)

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ани Лорак Новость обновлена 26 июня 2026, 19:19
Ани Лорак. Фото Коллаж "Телеграфа"

Запроданку называют "старой бабкой"…

Певица-предательница Ани Лорак, молчащая о войне и получившая российский паспорт, снова оконфузилась. На этот раз внимание привлекла не столько новая композиция, сколько ее внешность.

В новом видео Лорак анонсировала очередную русскоязычную песню. Для ролика запроданка кардинально изменила имидж – появилась с длинными светлыми волосами. Наверное, захотела стать "эффектной блондинкой", но ничего не вышло.

Такой эксперимент не поразил даже ее "новую" российскую аудиторию. В комментариях пользователи почти единодушно пришли к выводу, что светлый цвет волос не только не освежил певицу, а, наоборот, прибавил ей возраст. (Комментарии написаны на языке оригинала)

  • "Блонд еще больше старит вас";
  • "Песня хорошая, макияж не очень или светлый цвет волос не подходит";
  • "Блонд вам не подходит;
  • "блондинка ее старит";
  • "Эй не идет блонд, как старая бабка";
  • "Ей не хорошо с таким цветом волос;
  • "Блондинка устрашающая";
  • "Белый цвет старит".

Можно заметить, что критику оставляют не только украинцы, давно осуждающие Лорак за ее молчание о войне и работе на российском рынке. Судя по языку большинства комментариев, новый образ, мягко говоря, не оценили и российские подписчики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что последовали неожиданные подробности романа Ани Лорак и Сергея Реброва. Как оказалось, между ними была любовь.

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