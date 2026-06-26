"Страшная": предательница Лорак сменила имидж и мгновенно постарела (видео)

Запроданку называют "старой бабкой"…

Певица-предательница Ани Лорак, молчащая о войне и получившая российский паспорт, снова оконфузилась. На этот раз внимание привлекла не столько новая композиция, сколько ее внешность.

В новом видео Лорак анонсировала очередную русскоязычную песню. Для ролика запроданка кардинально изменила имидж – появилась с длинными светлыми волосами. Наверное, захотела стать "эффектной блондинкой", но ничего не вышло.

Такой эксперимент не поразил даже ее "новую" российскую аудиторию. В комментариях пользователи почти единодушно пришли к выводу, что светлый цвет волос не только не освежил певицу, а, наоборот, прибавил ей возраст. (Комментарии написаны на языке оригинала)

"Блонд еще больше старит вас";

"Песня хорошая, макияж не очень или светлый цвет волос не подходит";

"Блонд вам не подходит;

"блондинка ее старит";

"Эй не идет блонд, как старая бабка";

"Ей не хорошо с таким цветом волос;

"Блондинка устрашающая";

"Белый цвет старит".

Можно заметить, что критику оставляют не только украинцы, давно осуждающие Лорак за ее молчание о войне и работе на российском рынке. Судя по языку большинства комментариев, новый образ, мягко говоря, не оценили и российские подписчики.

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