Усе пішло шкереберть: переможниця "Холостяка" розповіла про проблеми зі здоров'ям новонародженої доньки та собаки

Вихідні у блогерки пройшли складно

Переможниця "Холостяка 13", блогерка і молода мама Інна Бєлєнь зізналася, що за кілька днів їй довелося пережити одразу кілька неприємних ситуацій, пов'язаних зі здоров'ям півторамісячної доньки Кіри та домашнього улюбленця Міккі. Ці вихідні стали для неї справжнім випробуванням.

Про непростий період Інна розповіла у своїх Instagram-stories. Коротко підсумовуючи події вихідних, вона написала: "Міккі потрібна операція. У Кіри свищ пупка. Сторінку намагаються знести".

Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen

За словами блогерки, переживання їй приніс її песик Міккі. Спочатку господарі помітили, що улюбленець почав погано їсти. Після огляду ветеринари з'ясували причину — сильне запалення ясен через те, що зуби ростуть у два ряди.

"Потрібно видаляти п'ять молочних зубів під наркозом", — поділилася Інна

Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen

Втім, на цьому неприємності не закінчилися. Вже наступного дня на Міккі напали дві собаки. Бєлєнь зізналася, що в той момент серйозно злякалася за життя свого улюбленця. "Я вже думала, що Міккі кінець", — розповіла Інна. Песик вижив, однак після інциденту почав кульгати.

Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen

Не менш тривожною виявилася ситуація й зі здоров'ям маленької доньки Інни. За словами блогерки, спочатку здавалося, що пупок у Кіри заживає без ускладнень. Однак згодом батьки почали помічати дивні плями на дитячому одязі.

Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen

Після консультації з педіатром з'ясувалося, що в дівчинки не закрився канал у ділянці пупка, через що утворився свищ. Інна пояснила, що наразі лікарі спостерігають за станом дитини та сподіваються, що проблема вирішиться без хірургічного втручання.

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