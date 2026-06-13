Справжня принцеса: новий "Холостяк" Кравцов показав доньку від шлюбу з віце-міс Україна

Взимку дівчинці виповнилося 5 років

Відомий український баскетболіст і новий герой романтичного реаліті "Холостяк" В'ячеслав Кравцов, який нещодавно розповів про своє життя в Росії, потішив підписників рідкісними сімейними кадрами. Баскетболіст опублікував нове фото своєї доньки Мелісси, якій зараз 5 років.

На знімку дівчинка мило посміхається в камеру. Свіжим фото новий "холостяк" поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

Маленька Мелісса одягнена у світлу літню сукню з квітковим принтом, а її образ доповнює обруч із невеликою короною, що робить її схожою на справжню принцесу.

Донька В'ячеслава Кравцова. Фото: instagram.com/slava5555

Зірковий тато нечасто показує доньку в соцмережах. Меліссу спортсмен виховує разом із колишньою дружиною, віцеміс Україна-2015 Еліною Руденко. Пара офіційно розлучилася, однак обоє продовжують брати участь у житті доньки.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Героя 15-го сезону "Холостяка" став відомий український баскетболіст В'ячеслав Кравцов, який протягом кар'єри виступав за клуби України, Іспанії, Туреччини, Китаю та США, а також був гравцем збірної України. Він став першим українцем, який потрапив до складу клубу НБА "Детройт Пістонс".

Ще до 2014 року баскетболіст грав за московський ЦСКА, а також деякий час виступав за російський клуб "Автодор" із Саратова. У Росії Кравцов мешкав 2,5 місяців. Проте цього часу, за його словами, йому було достатньо, щоб зрозуміти реальну ситуацію та розірвати контракт.

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