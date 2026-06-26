Копія мами! Зірка "Сватів" Кошмал поділилася рідкісними фото з підрослим сином Мишком

Первістку акторки виповнилося 8 років

Відома українська акторка та зірка "Сватів" Анна Кошмал, яка нещодавно "засвітила" свого чоловіка, зробила виняток зі свого правила не надто часто ділитися сімейними моментами. Артистка зворушила шанувальників добіркою світлин із сином Михайлом, який 26 червня святкує свій день народження.

На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала серію фотографій. До неї увійшли як архівні кадри, зроблені у перші місяці та роки життя хлопчика, так і більш сучасні світлини. Сину акторки виповнилося 8 років.

На фото можна побачити, як Мишко зростав — від крихітного малюка на маминих руках до вже дорослого школяра, який бешкетує, лазить по деревах тощо. Також своєму первістку акторка присвятила теплі слова:

"День Народження в мого Янгола та Близнюка Мишка! 8 років як ми разом на цьому світі! Дякую за все найкраще, що ти приніс у наше життя! Люблюююю❤️", – написала Анна Кошмал

Син Анни Кошмал Михайло. Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал із сином. Фото: instagram.com/smorkovkina

Син Анни Кошмал Михайло. Фото: instagram.com/smorkovkina

Підписники зірки бажають Михайлові щасливого дитинства, здоров'я та мирного неба. Також у коментарях зазначають, що хлопчик дуже підріс і дедалі більше стає схожим на свою маму.

Син Анни Кошмал Михайло. Фото: instagram.com/smorkovkina

Попри популярність, Анна Кошмал уже багато років залишається однією з найзакритіших українських акторок у питаннях особистого життя. Вона свідомо не показує свого чоловіка та не розкриває його особистість. Відомо лише, що вони знайомі ще зі шкільних років і його звати Іван. навесні 2025-го року подружжя стало батьками вдруге — у них народилася донька Софія.

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