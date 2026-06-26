Копия мамы! Звезда "Сватов" Кошмал поделилась редкими фото с подросшим сыном Михаилом

Первенцу актрисы исполнилось 8 лет

Известная украинская актриса и звезда "Сватов" Анна Кошмал, недавно "засветившая" своего мужа, сделала исключение из своего правила не слишком часто делиться семейными моментами. Артистка тронула поклонников подборкой фотографий с сыном Михаилом, который 26 июня празднует свой день рождения.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала серию фотографий. В нее вошли как архивные кадры, сделанные в первые месяцы и годы жизни мальчика, так и более современные фотографии. Сыну актрисы исполнилось 8 лет.

На фото можно увидеть, как Миша рос — от крошечного малыша на маминых руках до уже взрослого школьника, который лазит по деревьям и тому подобное. Также своему первенцу актриса посвятила теплые слова:

"День Рождения у моего Ангела и Близнеца Мишка! 8 лет как мы вместе на этом свете! Спасибо за все лучшее, что ты принес в нашу жизнь! Люблююю❤️", – написала Анна Кошмал

Сын Анны Кошмал Михаил. Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал с сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina

Сын Анны Кошмал Михаил. Фото: instagram.com/smorkovkina

Подписчики звезды желают Михаилу счастливого детства, здоровья и мирного неба. Также в комментариях отмечают, что мальчик очень подрос и все больше становится похожим на свою маму.

Сын Анны Кошмал Михаил. Фото: instagram.com/smorkovkina

Несмотря на популярность, Анна Кошмал уже много лет остается одной из самых закрытых украинских актрис в вопросах личной жизни. Она сознательно не показывает своего мужа и раскрывает его личность. Известно лишь, что они знакомы еще со школьных лет и его зовут Иван. Весной 2025 года супруги стали родителями второй раз — у них родилась дочь София.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алина Гросу впервые показала забавные фото своего сына. Благодать на снимках зашкаливает.