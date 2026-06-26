Творець серіалу "Село на мільйон" помер у 64 роки: причина смерті видатного режисера

Режисерові було 64 роки

Українська кіноспільнота зазнала втрати. Помер сербський режисер і продюсер Бата Недич, який багато років працював в Україні та створив низку популярних телесеріалів та фільмів. Про смерть митця стало відомо 26 червня.

Трагічну звістку повідомили його близькі у Facebook. У дописі вони зазначили, що причиною смерті режисера стала важка хвороба. Його серце перестало битися у четвер, 25 червня.

"З розбитим серцем, мушу повідомити, що вчора 25.06.2026 Бата Недић Светислав Богославович пішов бути з Творцем. Ми довго боролися з хворобою, але програли цю війну. Дякую всім хто підтримував нас у цей важкий період", — зазначили у дописі

Рідні не уточнили, який саме діагноз мав режисер. Відомо лише, що він тривалий час лікувався, а останні місяці боротьби з недугою були надзвичайно складними для всієї родини. У нього залишилися дружина і двоє дорослих дітей — син Петер і донька Соня.

Бата Недич із дружиною. Фото: facebook.com/svetislav.nedic

Бата Недич народився 30 травня 1962 року. За свою кар'єру він став режисером десятків телевізійних проєктів, багато з яких здобули популярність саме в Україні. Серед його найвідоміших робіт — серіали "Століття Якова", "Хазяйка", "Відьма", "Село на мільйон", "Танець метелика", "Прислуга", "Маршрут милосердя", "Поки станиця спить", "Таємниці інституту шляхетних дівчат", а також телевізійний проєкт "108 хвилин". Саме ці стрічки зробили його одним із найбільш упізнаваних режисерів серіального виробництва в Україні та за її межами.

Бата Недич. Фото: facebook.com/svetislav.nedic

Також режисер постав у ролі актора в деяких стрічках. Зокрема, з'явився в епізоді мінісеріалу "Украдене щастя", "Дві сторони однієї Анни", "Єфросинія", "Танець метелика". У серіалах "Сусіди" та "Випадковий запис" Бата Недич зіграв повноцінні ролі.

Раніше "Телеграф" розповідав, померла відома акторка Людмила Чурсіна, яку називали найкрасивішою в СРСР. Вона була проти України і підтримувала окупацію Криму.