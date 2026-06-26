Про український "МОССАД", секретну операцію та не тільки. Буданов зробив кілька цікавих зізнань

Деякі висловлювання глави ОП заінтригували

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та Росією. Також він говорив про аналог МОССАДу в Україні, скандал з Польщею та про інші актуальні питання.

Буданов зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії та відповів на їхні запитання. Як глава ОП написав у своєму Telegram-каналі, їхні питання — "це запит на справжню візію майбутнього нашої країни. Це надихає й додає впевненості, що ми на правильному шляху".

Про обмін полоненими

Наступний обмін може відбутися вже найближчим часом. Деталей він не надав.

"Дасть Бог, побачите на днях обмін", — сказав Буданов.

Буданов на зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Про український "МОССАД"

У відповідь на запитання про створення структури для покарання російських злочинців за прикладом ізраїльського МОССАДу Буданов відповів, що вона вже існує.

"Все це існує, що створювати. Воно і так є", — сказав глава ОП.

По відносини з Росією після війни

За словами колишнього глави ГУР, зараз говорити про це рано. Проте зрозуміло, що треба готуватися до того, що РФ завжди буде нашим "сусідом".

"Певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватись", — сказав Буданов.

Він наголосив, що зараз головне — зупинити війну. Говорити про те, якими будуть відносини з Росією потім — передчасно.

Глава ОП підписав прапор. t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Про скандал з Польщею

За оцінкою Буданова, зараз між двома країнами існує не конфлікт, а дипломатична напруга. Однак, за його прогнозами, ситуація може загостритися.

"З Польщею — це класична дипломатична напруга. Це ще не конфлікт. Це протиріччя. Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі трохи не зупиняться", — зазначив він.

Буданов додав, що "дуже погано" оцінює рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Ордена Білого орла главу України Володимира Зеленського.

"Оцінюю як помилку. При цьому — як страшну помилку. Стародавнє правило: з сусідами треба мати гарні або нейтральні відносини. Загострення з сусідами завжди викликає проблеми — від політичних до суто економічних", — наголосив він.

Для довідки: напруга між країнами виникла після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Таке рішення польський лідер ухвалив через незгоду з рішенням Зеленського дозволити підрозділу ССО назватися на честь Героїв УПА. Зеленський та попередні президенти, а також інші топпосадовці (зокрема й Буданов) повернули свої нагороди Польщі.

Вкиди про "масових мігрантів" — спецоперація

Історії, що Україну нібито "захоплюють" мігранти є інформаційною спецоперацією, зазначив глава ОП. Буданов додав, що Україна історично є толерантною державою, де живуть представники багатьох етносів і релігій, а спроби посварити суспільство на темі міграції є штучними.

Про скорочення населення та потребу в іноземних фахівцях

Буданов пригадав ролик, який крутили по телебаченню у середині 1990-х років: "Нас 52 мільйони".

"Зараз нас менше, не хочу нікого лякати, але значно менше", — сказав він.

За його словами, створення потужної економіки неможливо на тлі скорочення населення. Україні доведеться не лише повертати своїх громадян, але й залучати іноземних фахівців, адже іншого варіанту немає, наголосив він.

Про секретну операцію

Буданов заінтригував відповіддю на запитання про секретну операцію. Один з учасників зустрічі попросив главу ОП розповісти, чому на картині з його військовими операціями зображений український криголам "Ноосфера".

"Не можу", — коротко відповів він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Буданов на Вознесіння засвітив дуже незвичну ікону. Церква ставиться до неї з певною пересторогою, а головна задача ікони, за повір'ям, бути оберегом.