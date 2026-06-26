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Про український "МОССАД", секретну операцію та не тільки. Буданов зробив кілька цікавих зізнань

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Кирило Буданов задоволений спілкуванням зі студентами Новина оновлена 26 червня 2026, 12:05
Кирило Буданов задоволений спілкуванням зі студентами. Фото t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Деякі висловлювання глави ОП заінтригували

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та Росією. Також він говорив про аналог МОССАДу в Україні, скандал з Польщею та про інші актуальні питання.

Буданов зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії та відповів на їхні запитання. Як глава ОП написав у своєму Telegram-каналі, їхні питання — "це запит на справжню візію майбутнього нашої країни. Це надихає й додає впевненості, що ми на правильному шляху".

Про обмін полоненими

Наступний обмін може відбутися вже найближчим часом. Деталей він не надав.

"Дасть Бог, побачите на днях обмін", — сказав Буданов.

Кирило Буданов на зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії
Буданов на зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Про український "МОССАД"

У відповідь на запитання про створення структури для покарання російських злочинців за прикладом ізраїльського МОССАДу Буданов відповів, що вона вже існує.

"Все це існує, що створювати. Воно і так є", — сказав глава ОП.

По відносини з Росією після війни

За словами колишнього глави ГУР, зараз говорити про це рано. Проте зрозуміло, що треба готуватися до того, що РФ завжди буде нашим "сусідом".

"Певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватись", — сказав Буданов.

Він наголосив, що зараз головне — зупинити війну. Говорити про те, якими будуть відносини з Росією потім — передчасно.

Кирило Буданов на зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії
Глава ОП підписав прапор. t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Про скандал з Польщею

За оцінкою Буданова, зараз між двома країнами існує не конфлікт, а дипломатична напруга. Однак, за його прогнозами, ситуація може загостритися.

"З Польщею — це класична дипломатична напруга. Це ще не конфлікт. Це протиріччя. Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі трохи не зупиняться", — зазначив він.

Буданов додав, що "дуже погано" оцінює рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Ордена Білого орла главу України Володимира Зеленського.

"Оцінюю як помилку. При цьому — як страшну помилку. Стародавнє правило: з сусідами треба мати гарні або нейтральні відносини. Загострення з сусідами завжди викликає проблеми — від політичних до суто економічних", — наголосив він.

Для довідки: напруга між країнами виникла після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Таке рішення польський лідер ухвалив через незгоду з рішенням Зеленського дозволити підрозділу ССО назватися на честь Героїв УПА. Зеленський та попередні президенти, а також інші топпосадовці (зокрема й Буданов) повернули свої нагороди Польщі.

Вкиди про "масових мігрантів" — спецоперація

Історії, що Україну нібито "захоплюють" мігранти є інформаційною спецоперацією, зазначив глава ОП. Буданов додав, що Україна історично є толерантною державою, де живуть представники багатьох етносів і релігій, а спроби посварити суспільство на темі міграції є штучними.

Про скорочення населення та потребу в іноземних фахівцях

Буданов пригадав ролик, який крутили по телебаченню у середині 1990-х років: "Нас 52 мільйони".

"Зараз нас менше, не хочу нікого лякати, але значно менше", — сказав він.

За його словами, створення потужної економіки неможливо на тлі скорочення населення. Україні доведеться не лише повертати своїх громадян, але й залучати іноземних фахівців, адже іншого варіанту немає, наголосив він.

Про секретну операцію

Буданов заінтригував відповіддю на запитання про секретну операцію. Один з учасників зустрічі попросив главу ОП розповісти, чому на картині з його військовими операціями зображений український криголам "Ноосфера".

"Не можу", — коротко відповів він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Буданов на Вознесіння засвітив дуже незвичну ікону. Церква ставиться до неї з певною пересторогою, а головна задача ікони, за повір'ям, бути оберегом.

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#Польща #Росія #Кирило Буданов