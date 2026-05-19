Копія тата: Ткач з "Кварталу" замилував кадрами з помітно підрослою донькою Лізою

Дівчинка мріє стати співачкою і вже робить перші кроки в цій сфері

Український шоумен Юрій Ткач, дружина якого вразила кардинальними змінами, вкотре розчулив своїх підписників сімейним контентом. Цього разу артист показав миле відео з донькою Лізою під час поїздки в автомобілі. У кадрі дівчинка емоційно та радісно підспівує музиці, а сам Ткач не приховує усмішки.

Дівчинка помітно подорослішала. Ще кілька років тому глядачі знали її як кумедну "маленьку копію" зіркового тата, а тепер дівчинка вже виглядає зовсім дорослою. Милим відео Юрій Ткач поділився в інста-сторіс.

Донька Юрія Ткача. Фото: instagram.com/yuriy_tkach

До речі, творчі амбіції Лізи — не просто дитяче захоплення. Раніше Юрій Ткач розповідав в інтерв’ю, що донька серйозно займається вокалом і мріє стати співачкою. За словами шоумена, дівчинка відвідує уроки співу, а батьки всіляко підтримують її захоплення сценою.

Що відомо про доньку Ткача?

Ліза — єдина дитина Юрія та його дружини Вікторії. Дівчинка давно росте публічною у соцмережах батьків і вже неодноразово ставала героїнею вірусних відео. Вона любить співати, жартувати та пародіювати відомих артистів. Раніше Ліза навіть перевтілювалася у загадкову співачку Klavdia Petrivna та дивувала підписників своїм вокалом.

Крім того, донька шоумена вже встигла зробити перші кроки в акторстві. У медіа повідомляли, що у 2023 році Ліза отримала роль у новорічному мюзиклі "Снігова королева". А торік у родині була ще одна важлива подія — дівчинка закінчила початкову школу та відсвяткувала свій перший випускний.

