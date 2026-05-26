А як же Маямі? Потап і Настя спробували повернутися в тренди, але знову "пробили дно"

Артсити зняли трендове відео

Після гучного повернення дуету Потап і Настя через дев’ять років паузи Потап та Настя Каменських вирішили підігріти інтерес фанатів новим "розважальним" відео. Однак замість хвилі ностальгії отримали чергову порцію критики від українців.

У своєму Instagram артисти опублікували Reel, де намагалися вгадати старі хіти дуету, які звучали у реверсі. На відео Потап і Настя сміються, жартують і згадують свої культові треки нульових та 2010-х років. Втім, у коментарях українці зустріли ролик доволі холодно.

Частина користувачів прямо заявила, що не розуміє, навіщо дует намагається знову повернутися в український медіапростір після тривалого періоду життя та роботи за кордоном і з сарказмом пишуть: "В Україні вже кар'єру зробили, ну попробуйте ще там".

Інші коментатори були ще жорсткішими: "Пробили чергове дно", "Відстій, невже комусь цікаво?", "Ну кому оце треба? Ви серйозно?". Хтось також іронічно згадав їхні спроби побудувати блискучу кар'єру у США: "А як же Маямі?".

Нагадаємо, що спочатку Потап і Настя повідомили про розлучення через 7 років шлюбу. Вже незабаром вони оголосили про відновлення творчого тандему після дев’ятирічної паузи. Свого часу їхній дует був одним із найуспішніших в українському шоубізнесі та збирав мільйонні перегляди. Проте в Україні не раді, м'яко кажучи, такому возз'єднанню. До слова, тепер не відомо, чи дійсно артисти розлучилися, чи був просто гучний інфопривід перед їхнім поверненням на сцену.

