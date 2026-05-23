Коханий Лесі Нікітюк виклав архівне фото зі служби: "Мій перший контракт"

Дмитро привітав морпіхів зі святом

Український морпіх Дмитро Бабчук, відомий також як наречений телеведучої Лесі Нікітюк, опублікував у популярній соцмережі символічне фото зі своєї служби, присвячене Дню морської піхоти, яке в Україні відзначається 23 травня.

На знімку, який чоловік виклав у сторіс Інстаграму, він постає у формі морської піхоти, у чорному береті з емблемою, поруч із побратимами. До кадру Дмитро додав кілька рядків про свій перший контракт, підкресливши, що саме морська піхота стала для нього рідним родом військ.

"2016-2019 рік. Перший контракт, який я присвятив саме цьому роду військ. З Днем морської піхоти", — написав Бабчук.

Що відомо про Дмитра Бабчука

Дмитро Бабчук — український військовослужбовець, морський піхотинець. Народився 1996 року в Одесі. Має 8 років служби в ЗСУ, зокрема у 35-й бригаді морської піхоти та 73-му морському центрі ССО. Брав участь у бойових діях на Донбасі, має спортивний бекграунд — кандидат у майстри спорту з боксу.

Леся Нікітюк вперше показала свого коханого у жовтні 2024 року. Уже на початку 2025-го пара заручилася в горах, а в червні того ж року у них народився син Оскар. Дмитро нечасто ділиться особистим життям, проте час від часу публікує теплі сімейні кадри з Лесею та малюком.

Нагадуємо, що публікація Бабчука з'явилася з нагоди Дня морської піхоти України, який щороку відзначають 23 травня.