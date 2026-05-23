Возлюбленный Леси Никитюк выложил архивное фото со службы: "Мой первый контракт"

Дмитрий поздравил морпехов с праздником

Украинский морпех Дмитрий Бабчук, известный также как жених телеведущей Леси Никитюк, опубликовал в популярной соцсети символическое фото со своей службы, посвященное Дню морской пехоты, которое в Украине отмечается 23 мая.

На снимке, выложенном мужчиной в сторис Инстаграма, он предстает в форме морской пехоты, в черном берете с эмблемой, рядом с собратьями. К кадру Дмитрий добавил несколько строчек о своем первом контракте, подчеркнув, что именно морская пехота стала для него родным родом войск.

"2016-2019 год. Первый контракт, который я посвятил именно этому роду войск. С Днем морской пехоты", — написал Бабчук.

Что известно о Дмитрии Бабчуке

Дмитрий Бабчук – украинский военнослужащий, морской пехотинец. Родился в 1996 году в Одессе. Имеет 8 лет службы в ВСУ, в частности в 35-й бригаде морской пехоты и 73-м морском центре ССО. Участвовал в боевых действиях в Донбассе, имеет спортивный бекграунд — кандидат в мастера спорта по боксу.

Леся Никитюк впервые показала своего возлюбленного в октябре 2024 года. Уже в начале 2025 пара обручилась в горах, а в июне того же года у них родился сын Оскар. Дмитрий редко делится личной жизнью, однако время от времени публикует теплые семейные кадры с Лесей и малышом.

Напомним, что публикация Бабчука появилась по случаю Дня морской пехоты Украины, который ежегодно отмечают 23 мая.