Понад 10 років потому: Євген Клопотенко заінтригував поверненням на "МастерШеф"

Ресторатор показав відео зі зйомок

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко, до якого на борщ нещодавно напросилася Тіна Кароль, натякнув на своє повернення до кулінарного шоу "МастерШеф". У своїх Instagram-stories кулінар опублікував відео зі знайомого павільйону, де вже багато років проходять зйомки проєкту.

На кадрах Клопотенко працює просто перед телекамерами — щось активно коментує, жестикулює та перебуває у самому центрі знімального процесу. За декораціями легко впізнати знамениту кухню "МастерШеф". Таке відео Євген опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

Проте кулінар вирішив потримати інтригу. Він написав: "Я повернувся на МастерШеф. Деталі згодом".

Євген Клопотенко на "МастерШеф". Фото:

Євген поки не розкрив деталей своєї участі. Для Клопотенка "МастерШеф" давно став більше, ніж просто телевізійним етапом кар’єри. Саме після перемоги у проєкті він почав активно будувати власний гастрономічний бренд, популяризувати українську кухню та запускати ресторани.

Чи стане Клопотенко новим суддею, зірковим гостем або ж просто зніматиме окремий випуск — поки невідомо. Проте фанати шоу вже точно в очікуванні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Євген Клопотенко показав миле фото зі своєю обраницею. Раніше ресторатор вкрай рідко ділився подробицями особистого життя.