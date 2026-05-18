Более 10 лет спустя: Евгений Клопотенко заинтриговал возвращением на "МастерШеф"

Ресторатор показал видео со съемок

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, к которому недавно напросилась на борщ Тина Кароль, намекнул на свое возвращение к кулинарному шоу "МастерШеф". В своих Instagram-stories кулинар опубликовал видео из знакомого павильона, где уже многие годы проходят съемки проекта.

На кадрах Клопотенко работает прямо перед телекамерами — активно комментирует, жестикулирует и находится в самом центре съемочного процесса. За декорациями легко узнать знаменитую кухню "МастерШеф". Такое видео Евгений опубликовал на своей странице в Инстаграмм.

Однако кулинар решил подержать интригу. Он написал: "Я вернулся на МастерШеф. Детали позже".

Евгений Клопотенко на "МастерШефе".

Евгений пока не раскрыл детали своего участия. Для Клопотенко "МастерШеф" давно стал больше, чем просто телевизионным этапом карьеры. После победы в проекте он начал активно строить собственный гастрономический бренд, популяризировать украинскую кухню и запускать рестораны.

Станет ли Клопотенко новым судьей, звездным гостем или просто будет снимать отдельный выпуск — пока неизвестно. Однако фанаты шоу уже точно в ожидании.

