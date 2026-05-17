Прийшов на щеплення? До лікарні на Тернопіллі зайшов дикий звір (відео)

Лісових тварин все частіше бачать у містах і, схоже, це нікого вже не дивує

Дитинча вепра прийшло на територію лікарні на Монастирищині Тернопільської області. Там воно поїло і пішло на контакт із місцевим собакою.

Відповідні кадри опублікував місцевий Telegram-канал. Дике порося самостійно з’явилося до лікувального закладу, хоча виглядає цілком здоровим.

У лікарні воно із задоволенням наїлося каші із пластикового відра. Симпатичний полосатик не боявся людей, які стояли поряд, і навіть спробував познайомитись із місцевим собакою.

Дитинча вепра. Фото:скриншот

На кадрах видно, що за розміром кабанчик був трохи більший за хвостатого. Собака з недовірою ставився до спроб незвичайного гостя наблизитися і шукав у людей захисту. У той самий час малюк не виявляв ні агресії, ні страху.

Миле відео можна переглянути за посиланням.

Для довідки: Вепрі поширені майже по всій Європі, зокрема в Україні. Вони живуть у лісах, плавнях, чагарниках і навіть біля сільгоспугідь. Це всеїдні тварини: харчуються корінням, жолудями, грибами, комахами, дрібними тваринами та падлом.

Дорослий самець може важити 100-200 кг, інколи ж і більше. Головна особливість — довгі ікла, які використовуються для захисту та бійок. Попри масивність, дикі кабани швидко бігають і добре плавають.

