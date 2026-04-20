"Рідненькі, ми поруч": Ольга Сумська зворушила кадрами з могили видатних батьків на Байковому кладовищі

На надгробках — цитати спільне фото подружжя

Народна артистка України Ольга Сумська, яка нещодавно показала кадри евакуації з потягу, поділилася з шанувальниками зворушливими кадрами. Акторка відвідала місце спочинку своїх батьків — видатної акторської династії, яка залишила слід в історії українського театру та кіно.

У своїх Instagram-stories Ольга опублікувала відео з Байкового кладовища у Києві. На кадрах видно доглянуті меморіали В’ячеслава Гнатовича та Ганни Іванівни, які поховані поруч.

"Рідненькі… Ми з вами… Завжди…», — підписала публікацію зірка

Надгробки батьків акторки виконані у єдиному стилі. На пам’ятнику матері, Ганни Іванівни Опанасенко-Сумської, можна помітити спільне фото подружжя, а також зображення великої кількості листів. Це символ їхнього міцного союзу, адже пара прожила у шлюбі багато років, ставши прикладом вірності та творчого тандему.

Могила Ганни Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/

На пам'ятику батькові, В’ячеславу Гнатовичу Сумському, — його головне творче досягнення — роль Енея в легендарній постановці "Енеїди" Котляревського. Саме тому на граніті викарбувані безсмертні рядки:

"Любов к отчизні де героїть, Там сила вража не устоїть. Там грудь сильніша од гармат. Там жизнь — алтин, а смерть — копійка. Там лицар — всякий парубійка, козак там чортові не брат"

Могила В'ячеслава Сумського. Фото: instagram.com/olgasumska/

Крім того, на меморіалі є присвята його малій батьківщині — Кіровоградщині: "Кіровоградщина свята, не знайдеш краю ще такого! Ти Кіровоградщино дала Карпенка-Карого й Сумського".

Могила В'ячеслава Сумського. Фото: instagram.com/olgasumska/

В’ячеслав Сумський та Ганна Опанасенко-Сумська виховали двох видатних доньок — Наталію та Ольгу Сумських. Ганна Іванівна пішла з життя у лютому 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення, що стало для родини подвійним ударом. В’ячеслав Гнатович покинув цей світ у 2007 році. Тепер вони спочивають разом на центральному некрополі столиці.

