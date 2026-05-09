У чому святкувати День матері, щоб виглядати дорого та сучасно: поради від Андре Тана

Наталія Дума
Андре Тан Новина оновлена 09 травня 2026, 09:26
Андре Тан. Фото Колаж Телеграфу

Дизайнер показав стильні та жіночні образи

Відомий український дизайнер Андре Тан напередодні Дня матері поділився добіркою стильних жіночних образів для святкового настрою. У своєму Instagram модельєр зібрав кілька варіантів луків — як для сімейного святкування, так і для тих, хто шукає ідеї подарунків.

"Хотілося показати легкі, ніжні та водночас сучасні образи", — пояснив дизайнер у дописі. Оберіть свій найкращий варіант. Дизайнер робить акцент на квіткових деталях.

Що вдягнути на День матері

Фісташкова сукня

Першим образом у добірці стала сукня фісташкового відтінку. Андре Тан описав її як делікатний та дуже жіночний варіант для святкового обіду чи спокійної прогулянки.

Андре Тан показав варіанти образів на День матері. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Романтична блуза

Також дизайнер звернув увагу на ніжно-рожеву блузу з рюшами. За його словами, у поєднанні з денімом вона створює сучасний, але водночас романтичний образ.

Вишуканий комбінезон

Ще одним варіантом став елегантний білий комбінезон з відкритими плечима. Дизайнер зробив ставку на стриманість силуету та акцентні рукави, які додають образу святковості.

Шоколадна сукня

Також Андре Тан порадив шоколадну сукню з рюшами. Глибокий колір, асиметрія та відкриті плечі, за його словами, роблять образ виразним і дуже жіночним.

Молочна сукня з поясом

Дизайнер зазначив, що такий варіант поєднує класичний крій і сучасний стиль, а пояс додає силуету акуратності та елегантності. Це ідеальний варіант до Дня матері.

Блуза з квітами

Ще один образ — біла блуза з об’ємними квітковими деталями. У поєднанні зі світлим денімом вона виглядає легко та свіжо, залишаючись при цьому дуже трендовою.

У фіналі добірки Андре Тан показав білу сукню прямого крою з акцентними рукавами та мінімалістичну футболку з великою декоративною квіткою.

