Блогер-пліткар назвав справжню причину переїзду Остапчука з сім'єю до Канади, і мова не про дітей

За словами Беспалова, шоумен ще повернеться до "неньки"

Поки ведучий Володимир Остапчук готує аудиторію до переїзду своєї родини за океан, відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов озвучив власну версію подій, яка суттєво відрізняється від офіційної "сімейної" історії.

Раніше дружина шоумена Катерина Полтавська заявила, що Володимир хоче бути ближче до своїх дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко, які мешкають у Канаді. Зазначимо, що саме статус багатодітного батька дозволяє йому безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Однак, за інформацією Беспалова, реальні плани шоумена далекі від батьківських обов’язків.

Блогер стверджує, що Остапчук планує оселитися зовсім в іншому місті, ніж його діти. Насправді ж рушійною силою стала давня амбіція — підкорення іноземної аудиторії.

Це була волога мрія Володимира. Він дуже давно хотів туди приїхати. Він щиро впевнений, що там він буде супер затребуваний. В нього ж прекрасна англійська Богдан Беспалов

Остапчук з дітьми від першого шлюбу - дочка Емілія і син Еван

На думку пліткаря, рішення про від’їзд зумовлене тим, що в Україні кар’єра Остапчука поступово "затихає". Попри те, що його ще запрошують на заходи, колишньої популярності вже немає. Проте адаптація в Канаді може стати для шоумена холодним душем.

Ми бачимо ось цей тотальний розрив зв'язку з Батьківщиною. От вони виїздять, а потім через рік-два ми з вами побачимо: "Ми повернулися, тому що ми патріоти, тому що ми зрозуміли, що не можемо жити без неньки, тому що нам тут добре". А насправді в чому справа? В тому, що не склалася кар'єра, бабла не заробили і повернулися Богдан Беспалов

Блогер також порівняв ситуацію Остапчука з іншими зірками, як-от Олена Філонова чи Юлія Саніна, натякаючи, що українські артисти за кордоном часто не знаходять фінансового успіху і змушені повертатися туди, де їх знають і люблять.

