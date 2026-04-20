Зірка TikTok намагався освідчитися коханій за допомогою ляща, але все пішло не за планом

Артист навіть не подарував коханій квіти

Популярний співак BRYKULETS, відомий за хітами "Ліза", "Перестань", "Посилать", розповів про своє епічне невдале освідчення. Артист настільки перелякався реакції дівчини на свій "креатив", що "забрав" пропозицію назад ще до того, як почув відповідь. Тепер виконавець готує другу спробу, але вже з квітами замість "лящів".

Про це він розповів у шоу "Квітковий ревізор" Анастасії Скальницької. За словами Івана Іщенка (справжнє ім'я виконавця), він вирішив зробити "нестандартний" крок і заховав каблучку… у рибу лящ.

Така ідея здалася йому кумедною, адже його кохана любить цю рибу. Коли страву принесли, співак планував дістати прикрасу та сказати: "дивись, що я знайшов у лящі".

Однак сценарій пішов не за планом. Реакція дівчини була зовсім не тією, на яку він очікував — вона засмутилася. BRYKULETS зізнається, що одразу це відчув і навіть не дочекався відповіді — просто швидко сказав "забудь, забудь".

Артист додає, що зараз і сам розуміє — ідея була невдалою. Тим більше, що на той момент він навіть не подарував дівчині квіти. Пара разом уже півтора року, і співак планує виправити ситуацію — цього разу зробити освідчення більш класичним, із квітами та без експериментів.

Проте BRYKULETS зізнався, що коханій, якій і присвятив пісню "Ліза", яка була мегапопулярною в TikTok, що доволі часто дарує квіти. Він може надовго "зависнути" у квітковому магазині, підбираючи елементи для букету.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Наталка Денисенко заінтригувала каблучкою на безіменному пальці. Невже акторка вдруге виходить заміж?