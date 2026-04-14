Ви її не впізнаєте: комікеса Анастасія Ткаченко показала фігуру після операції (фото)

Зірка Ліги сміху помітно схудла

Відома українська комікеса Анастасія Ткаченко поділилася новими фото, на яких помітно, як вона змінилася після операції зі зменшення шлунка. На свіжих кадрах видно, що артистка суттєво схудла, а сама вона виглядає більш підтягнутою.

У сторіс Ткаченко також зазначила, що повертається до фізичної активності — зокрема, цього дня вона була на занятті з пілатесу. Як раніше розповідала сама Ткаченко у соцмережах, їй зробили хірургічне втручання, пов’язане зі здоров’ям, тому змінила підхід до свого харчування.

Зокрема, стала їсти меншими порціями, зовсім не вживає алкоголь. Комікеса не робить із трансформації "ідеальну картинку", але відкрито показує процес відновлення. Судячи з її публікацій, вона поступово входить у новий режим — без різких ривків.

Нагадаємо, близько місяця тому Ткаченко розповідала, що перенесла баріатричну операцію — втручання зі зменшення шлунка, яке зазвичай застосовують для корекції ваги за медичними показаннями. За її словами, це рішення не було спонтанним — перед цим вона проходила обстеження і консультувалася з лікарями.

Також комікеса зізнавалася, що наважилася на цей крок лише через стан свого здоров'я, а не через естетику. Вона підкреслювала, що це не "швидкий спосіб схуднути", а довгий процес, який потребує дисципліни і роботи над собою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишню Тараса Цимбалюка наздогнала біда. Рестораторка Світлана Готочкіна, зіткнулася з власною серйозною проблемою.