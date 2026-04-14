Вы ее не узнаете: комик Анастасия Ткаченко показала фигуру после операции (фото)

Звезда Лиги смеха заметно похудела

Известный украинский комик Анастасия Ткаченко поделилась новыми фото, на которых заметно, как она изменилась после операции по уменьшению желудка. На свежих кадрах видно, что артистка похудела, а сама она выглядит более подтянутой.

В сторис Ткаченко также отметила, что возвращается к физической активности — в частности, в этот день она была на занятии по пилатесу. Как ранее рассказывала сама Ткаченко в соцсетях, ей совершили хирургическое вмешательство, связанное со здоровьем, поэтому изменила подход к своему питанию.

Анастасия Ткаченко. Фото: instagram.com/yatkachihaya

В частности, стала есть меньшими порциями, совсем не употребляющая алкоголь. Комик не делает из трансформации "идеальную картинку", но открыто показывает процесс обновления. Судя по ее публикациям, она постепенно входит в новый режим без резких рывков.

Напомним, около месяца назад Ткаченко рассказывала, что перенесла бариатрическую операцию — вмешательство по уменьшению желудка, обычно применяемое для коррекции веса по медицинским показаниям. По ее словам, это решение не было спонтанным – перед этим она проходила обследование и консультировалась с врачами.

Также комик признавалась, что решилась на этот шаг только из-за состояния своего здоровья, а не из-за эстетики. Она подчеркивала, что это не "быстрый способ похудеть", а долгий процесс, требующий дисциплины и работы над собой.

