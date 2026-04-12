"Відтепер я сирота". Звідки родом популярна телеведуча Аліна Шаманська і що відомо про її батьків (фото)

Відома українська телеведуча та блогерка Аліна Шаманська повідомила про велике горе у своїй родині. Напередодні Великодня, у квітні 2026 року, знаменитість поділилася зі своїми підписниками, що втратила батька.

"Відтепер я сирота", — поділилась з фоловерами Шаманська в instagram. Аліна зазначила, що її батько передусім був для неї близьким другом і надійною опорою. Декілька років тому не стало й матері популярної блогерки.

"Телеграф" розповідає, звідки родом телеведуча, що відомо про її батьків та особисте життя.

Шаманська народилася 3 березня 1988 року в місті Немирів, що на Вінниччині. Саме там пройшло її дитинство, перш ніж вона переїхала до Києва будувати медійну кар'єру.

Аліна має ступінь магістра з хімії нафти та газу, який здобула в Національному авіаційному університеті України. Жінка завжди з великою любов'ю та повагою згадувала своїх рідних, називаючи себе "донькою рідкісних батьків", які виховали її у свободі вибору та чесності. У зірки також є старші брати.

Я Атеїстка. Донька рідкісних батьків, які були достатньо сміливими аби відкрито не вірити в жодного з Богів Аліна Шаманська

Мама ведучої пішла з життя кілька років тому. Як пізніше зізналася блогерка, жінка протягом двох років приховувала від родини страшний діагноз — рак, не бажаючи нікого засмучувати. Смерть матері стала для Аліни величезним ударом, вона неодноразово присвячувала їй зворушливі дописи в соцмережах.

Про смерть батька стало відомо 11 квітня 2026 року. Телеведуча опублікувала архівне відео їхнього спільного танцю та щемливе фото, підписавши: "Прощавай, мій рідний папа". Раніше Аліна згадувала, що батько хворів, і вона намагалася підтримувати його всіма силами.

У тата проблеми з короткою пам'яттю. Він знає, хто я. Знає всіх своїх дітей, друзів. Він пам'ятає, що було в його дитинстві, але він забуває, наприклад, що він їв на сніданок, що було вчора і т.д. Аліна в інтерв'ю Олексію Суханову у жовтні 2025 року

Нагадаємо, що Аліна Шаманська була у шлюбі з актором та сценаристом Русланом Ханумаком, з яким познайомилася під час інтерв'ю; у 2017 році в пари народився син Артур.

На початку 2023 року Аліна оголосила про розлучення. Наразі телеведуча самостійно виховує сина та присвячує багато часу його розвитку, проживаючи між Україною та США. Однак деякий час мережею ходили чутки про фіктивне розставання пари — задля піару.