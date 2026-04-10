Младше на 15 лет и имеет роскошную фигуру: как выглядит жена Реброва, которая родила ему троих детей

Они вместе уже около 10 лет и родили троих детей

Сергей Ребров — легендарный украинский футболист и тренер, с июня 2023 года возглавляющий сборную Украины. Он известен как один из лучших нападающих в истории киевского "Динамо". Спортсмен был женат дважды, второй его женой стала девушка по имени Анна, которая на 15 лет моложе него.

"Телеграф" рассказывает, что известно об избраннице Сергея Реброва, которая родила ему троих детей, и как она выглядит.

Вторая жена Реброва — что о ней известно?

Анна Реброва — вторая жена Сергея Реброва, блогерша и весьма медийная личность. Известно, что она младше мужа на 15 лет — сейчас ей 37 лет.

Также есть информация, что по образованию она психолог, однако сейчас занимается воспитанием детей и активно ведет страницы в соцсетях. Там она делится моментами семейной жизни, путешествиями, советами по психологии, рецептами и тренировками.

В 2021 году Анна запустила собственный проект на YouTube под названием "Анна Реброва". В своем канале она выпускала интервью с женами известных украинских футболистов и другими спортсменами.

Свадьба Сергея и Анны Ребровых состоялась в 2016 году, для футболиста это был уже второй брак. Первая его жена Людмила, которая в 1999 году родила футболисту сына Дмитрия, сейчас живет в Лондоне.

За десять лет совместной жизни Анна родила Сергею Реброву троих сыновей — Никиту (2016 г. р.), Александра (2018 г. р.) и еще одного сына в ноябре 2025 года, имя которого пока не афишировалось.

Помимо прочего, Анна задействована в гуманитарной сфере. В частности, она помогает в организации волонтерских сборов и поддерживает общественные проекты, направленные на помощь стране в военное время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский блогер повеселил новым образом с очками. В сети шутят, что он решил стать Галкиным.