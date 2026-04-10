Вирішив стати Галкіним? Український блогер повеселив новим образом з окулярами (фото)

Блогер з’явився на інтерв’ю в образі з окулярами і спантеличив користувачів мережі

Український блогер та телеведучий Богдан Буше, який був ведучим шоу "Хто зверху?" з Лесею Нікітюк, здивував новим образом. Він прийшов на інтерв’ю до Єви Коршик у новому іміджі — із зачесаними кучерями та в окулярах.

У соцмережі Threads опублікували фото Буше у цьому образі та порівняли його з російським коміком та чоловіком Пугачової Максимом Галкіним.

Буше вирішив стати Галкіним написала користувачка k_buyalska

У коментарях до її поста розпочалося бурхливе обговорення нового стилю Богдана Буша. Багато хто відзначив, що блогер тут справді дуже схожий на російського артиста.

Богдан Буше, якого переплутали з Галкіним. Фото: скріншот із відео

Ось що писали люди у коментарях:

Переживаю за Ірину Білик.

Я спочатку реально подумала, що це Галкін, поки не прочитала допис.

Я дивилась 5 хвилин, думаючи скільки Галкіну тут років.

Краще вже не буде нічо на сьогодні!

Він зараз більше Галкін, ніж сам Галкін.

Галкін з Temu, очікування-реальність.

Але я так і не зрозуміла хто це.

Спочатку побачила Галкіна, і тепер бачу Галкіна.

Хотіла прогорнути фото з Галкіним, щоб побачити як виглядає Буше.

Декілька хвилин дивилась і намагалась побачити когось окрім Галкіна.

Коментарі під постом з фото Буші

