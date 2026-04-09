Було велике кохання, але не було весілля: що відомо про особисте життя Ярославського з "МастерШеф"

Ресторатор навіть показував "сертифікат холостяка"

Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар, ресторатор, бренд-шеф та суддя популярного кулінарного шоу "МастерШеф", якому у квітні цього року виповниться 47 років. Незважаючи на те, що йому давно приписують роман із колегою по цеху Ольгою Мартиновською, він ніколи не був із нею у романтичних відносинах.

Про особисте життя ресторатора Володимира Ярославського відомо небагато, бо він ретельно приховує його від преси та в соцмережах. За даними ЗМІ, на цей момент шеф-кухар офіційно неодружений і ніколи не був у шлюбі.

Володимир Ярославський на зйомках "МайстерШеф".

При цьому головною інтригою для шанувальників Ярославського залишаються його стосунки з колегою Ольгою Мартиновською, з якою вони працюють у "МайстерШефі". І він, і вона довгий час підігрівали чутки про роман, при цьому публічно заявляли, що між ними тільки дружба та нічого більшого.

Зараз домисли про службовий роман Ярославського та Мартиновської потроху зійшли нанівець, оскільки Ольга нібито перебуває у стосунках з іншим чоловіком. Тим часом Володимир продовжує приховувати наявність у його житті коханої жінки.

Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

В інтерв’ю "Люкс ФМ" у 2025 році Ярославський зізнався, що його головна помилка була в тому, що він не створив сім’ю до 27 років. А вже після 32 років він повністю поринув у кар’єру, і його робочий графік став настільки щільним, що потенційні супутниці просто не витримували його постійної відсутності вдома. Також він згадував, що в його житті було чотири великі кохання, але жодна з цих історій не закінчилася весіллям.

Володимир Ярославський.

Також у 2025 році ресторатор поділився у соцмережі своїм "сертифікатом холостяка", згенерованому в "Дії". Це остаточно поставило крапку у здогадах про його сімейний стан.

При цьому ще 2023 року Ярославський зізнавався, що не проти мати дітей. За словами шеф-кухаря, він навіть замислювався про усиновлення дитини, йому не принципово, щоб це був його кровний спадкоємець.

Володимир Ярославський показував "сертифікат неодруженого".

