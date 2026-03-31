Зірковий актор, який підробляє в таксі, цікаво відповів клієнтці
Зірка "Спіймати Кайдаша" освоював несподівану професію
Роман Ясіновський — актор, відомий за ролями у серіалі "Спіймати Кайдаша" та фільмах "Кіборги" і "Довбуш", — знову опинився в центрі обговорень у соцмережах. Причиною став старий допис у Threads, де користувачка розповіла, що її водієм таксі виявився саме він.
Йдеться про публікацію від 18 квітня 2024 року. Тоді користувачка емоційно поділилася поїздкою, яка її відверто здивувала: вона викликала таксі — а за кермом опинився відомий актор. До допису вона додала фото Ясіновського і написала, що була шокована такою зустріччю.
"При**їти хочете? Ось хто був вчора моїм водієм таксі. Сказати, що я була в а**ї — нічого не сказати"", — йшлося у дописі
Тривалий час пост залишався просто ще однією вірусною історією з соцмереж. Але 30 березня ситуація отримала неочікуване продовження — сам Роман Ясіновський зайшов у коментарі й коротко відреагував на написане: "Не люблю коли матюкаються".
Водночас у такій ситуації немає нічого сенсаційного. Сам актор раніше неодноразово розповідав, що періодично працює водієм таксі. За його словами, вперше він сів за кермо під час пандемії, коли робота в театрі та кіно фактично зупинилася. Це був вимушений крок, який згодом став звичною практикою.
Після початку повномасштабної війни Ясіновський не відмовився від цього підробітку. Він зізнавався, що іноді виходить на"лінію" між зйомками або після вистав. Актор пояснює це не лише фінансовою потребою, а й можливістю краще відчувати людей — історії пасажирів, за його словами, часто стають матеріалом для ролей.
