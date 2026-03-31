Зірковий актор, який підробляє в таксі, цікаво відповів клієнтці

Зірка "Спіймати Кайдаша" освоював несподівану професію

Роман Ясіновський — актор, відомий за ролями у серіалі "Спіймати Кайдаша" та фільмах "Кіборги" і "Довбуш", — знову опинився в центрі обговорень у соцмережах. Причиною став старий допис у Threads, де користувачка розповіла, що її водієм таксі виявився саме він.

Йдеться про публікацію від 18 квітня 2024 року. Тоді користувачка емоційно поділилася поїздкою, яка її відверто здивувала: вона викликала таксі — а за кермом опинився відомий актор. До допису вона додала фото Ясіновського і написала, що була шокована такою зустріччю.

"При**їти хочете? Ось хто був вчора моїм водієм таксі. Сказати, що я була в а**ї — нічого не сказати"", — йшлося у дописі

Тривалий час пост залишався просто ще однією вірусною історією з соцмереж. Але 30 березня ситуація отримала неочікуване продовження — сам Роман Ясіновський зайшов у коментарі й коротко відреагував на написане: "Не люблю коли матюкаються".

Водночас у такій ситуації немає нічого сенсаційного. Сам актор раніше неодноразово розповідав, що періодично працює водієм таксі. За його словами, вперше він сів за кермо під час пандемії, коли робота в театрі та кіно фактично зупинилася. Це був вимушений крок, який згодом став звичною практикою.

Роман Ясіновський. Фото: instagram.com/roman_yasinovsky

Після початку повномасштабної війни Ясіновський не відмовився від цього підробітку. Він зізнавався, що іноді виходить на"лінію" між зйомками або після вистав. Актор пояснює це не лише фінансовою потребою, а й можливістю краще відчувати людей — історії пасажирів, за його словами, часто стають матеріалом для ролей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відома українська актриса опинилася на лікарняному ліжку. Раніше вона була у комі.