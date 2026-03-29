Відома українська актриса опинилася на лікарняному ліжку. Раніше вона була у комі (фото, відео)

Популярна українська акторка Катерина Тишкевич, яка роками веде боротьбу з важким хронічним головним болем, знову потрапила до лікарні. Зірка, яка раніше пережила стан на межі життя та смерті, вийшла на зв'язок із шанувальниками безпосередньо зі стаціонару.

Катерина повідомила в instagram, що причиною госпіталізації стало сильне фізичне та емоційне виснаження. За словами артистки, нещодавно вона поринула в активний робочий графік — репетиції та зйомки, попри те, що відчувала гостру потребу у відпочинку.

На опублікованих відео та фото Тишкевич показала себе під крапельницею. Вона зазначила, що перебуває під наглядом лікарів уже кілька днів і проходить курс інтенсивного відновлення. Зірка також звернулася до підписників із закликом не ігнорувати сигнали свого організму та вчасно давати собі відпочинок.

Нагадаємо, що на початку грудня 2023 року Катерина Тишкевич пережила критичний стан. Через важкий сепсис, спровокований інфекцією після встановлення катетера, вона опинилася в реанімації в стані медикаментозної коми. Тоді лікарі не давали жодних прогнозів, а за життя акторки молилася вся країна.

Після одужання Катерина проходила тривалу реабілітацію, що включала операцію на руці з видалення некротизованих тканин. Протягом усього шляху її підтримує чоловік, актор Валентин Томусяк.

Акторське подружжя Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич

Зараз Катерина продовжує працювати над своїм фізичним та ментальним здоров'ям. Вона дотримується вегетаріанства.

