Звездный актер, который подрабатывает в такси, интересно ответил клиентке

Звезда "Поймать Кайдаша" осваивала неожиданную профессию

Роман Ясиновский — актер, известный по ролям в сериале "Поймать Кайдаша" и фильмах "Киборги" и "Довбуш", — снова оказался в центре обсуждений в соцсетях. Причиной стал старый пост в Threads, где пользовательница рассказала, что ее водителем такси оказался именно он.

Речь идет о публикации от 18 апреля 2024 года. Тогда пользовательница эмоционально поделилась поездкой, которая ее откровенно удивила: она вызвала такси — а за рулем оказался известный актер. К посту она добавила фото Ясиновского и написала, что была шокирована такой встречей.

"При**еть хотите? Вот кто был вчера моим водителем такси. Сказать, что я была в а**е — ничего не сказать", — говорилось в посте

Долгое время пост оставался просто еще одной вирусной историей из соцсетей. Но 30 марта ситуация получила неожиданное продолжение — сам Роман Ясиновский зашел в комментарии и коротко отреагировал на написанное: "Не люблю когда матерятся".

В то же время в такой ситуации нет ничего сенсационного. Сам актер ранее не раз рассказывал, что периодически работает водителем такси. По его словам, он впервые сел за руль во время пандемии, когда работа в театре и кино фактически остановилась. Это был вынужденный шаг, впоследствии ставший привычной практикой.

Роман Ясиновский. Фото: instagram.com/roman_yasinovsky

После начала полномасштабной войны Ясиновский не отказался от этой подработки. Он признавался, что иногда выходит на "линию" между съемками или после представлений. Актер объясняет это не только финансовой потребностью, но и возможностью лучше ощущать людей — истории пассажиров, по его словам, часто становятся материалом для ролей.

