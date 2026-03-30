Три шлюби, втрата сина та самотність: що відомо про особисте життя зірки "Маски-шоу" Комарова, який помер

Останні роки комік жив сам

Володимир Комаров — відомий український комік і зірка легендарного проєкту "Маски-шоу", про смерть якого стало відомо у понеділок, 30 березня. Проте його життя за межами сцени було не менш насиченим. Артист зізнавався, що в коханні йому пощастило не так, як у творчості.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про особисте життя Володимира Комарова. Артист був у шлюбі тричі, мав дітей і пережив важку втрату за життя.

Що відомо про шлюби Комарова

Сам Комаров відкрито говорив, що був одружений тричі. Втім, жоден із цих шлюбів не став остаточним. В інтерв'ю Obozrevatel комік розповідав, що кожну із дружин він любить, хоч і останні роки він жив сам. За його словами, одна зараз мешкає в Італії, інша в Англії, а ще одна — недалеко від нього і вони ледь не щодня бачилися.

Самотність подобалася Володимиру — він зі сміхом зізнавався, що йому дуже добре, адже ніхто не "пиляє". Причини розлучень він прямо не деталізував.

Діти Володимира Комарова

Про дітей Комаров говорив значно обережніше. Відомо, що у нього є донька Анастасія, яка мешкає в Італії і син Віталій, який живе в Одесі і працює дитячим психологом у корекційному центрі. На щастя, Володимир за життя встиг потішитися онукою — Анастасія народила донечку.

Також у родині коміка була ще одна дитина — син Костянтин, який, на жаль, помер багато років тому через тяжку хворобу. Ця тема залишалася для актора особистою і болючою, тому він майже не виносив її у публічний простір.

Останні роки життя Комаров провів без офіційних стосунків. Він працював гідом в Одесі, займався ремеслом і фактично жив у власному темпі. Також він займався виготовленням курильних люльок і був єдиним майстром таких виробів в Одесі.

