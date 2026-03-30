Три брака, потеря сына и одиночество: что известно о личной жизни звезды "Маски-шоу" Комарова, который умер

Последние годы комик жил сам

Владимир Комаров – известный украинский комик и звезда легендарного проекта "Маски-шоу", о смерти которого стало известно в понедельник, 30 марта. Однако его жизнь за пределами сцены была не менее насыщенной. Артист признавался, что в любви ему повезло не так, как в творчестве.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни Владимира Комарова. Артист был в браке трижды, имел детей и пережил тяжелую утрату при жизни.

Что известно о браках Комарова

Сам Комаров открыто говорил, что был женат трижды. Однако ни один из этих браков не стал окончательным. В интервью Obozrevatel комик рассказывал, что каждую из жен он любит, хотя и в последние годы он жил сам. По его словам, одна его бывшая жена сейчас живет в Италии, другая в Англии, а еще одна – недалеко от него и они чуть ли не каждый день виделись.

Одиночество нравилось Владимиру — он со смехом признавался, что ему очень хорошо, ведь никто не "пилит". Причины разводов он прямо не детализировал.

Дети Владимира Комарова

О детях Комаров говорил гораздо осторожнее. Известно, что у него есть дочь Анастасия, которая живет в Италии и сын Виталий, который живет в Одессе и работает детским психологом в коррекционном центре. К счастью, Владимир при жизни успел увидеть внучку — Анастасия родила дочь.

Также в семье комика был еще один ребенок — сын Константин, который, к сожалению, умер много лет назад из-за тяжелой болезни. Эта тема оставалась для актера личной и болезненной, поэтому он почти не выносил ее в публичное пространство.

В последние годы жизни Комаров провел без официальных отношений. Он работал гидом в Одессе, занимался ремеслом и практически жил в своем темпе. Также он занимался изготовлением курительных трубок и был единственным мастером таких изделий в Одессе.

