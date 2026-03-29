Зірка "Ліги сміху" показав, як виглядав до одруження з популярною співачкою: "До Насті був красунчик" (фото)

У цьому юнакові непросто впізнати відомого шоумена

Відомий український гуморист та ведучий Сергій Середа вирішив поностальгувати та показати прихильникам, як його змінили роки та сімейне життя. Шоумен поділився архівними кадрами, на яких його просто не впізнати.

Сергій опублікував відео формату "до та після", де першим кадром йде архівна світлина з юності. На ній майбутня зірка "Ліги сміху" позує ще задовго до зустрічі зі своєю дружиною — популярною співачкою MamaRika (Анастасією Кочетовою).

На ретро-фото юний Середа, якому зараз 36 років, постає у вельми стильному на той час образі: з модним "ірокезом", в окулярах для зору та у футболці з популярним принтом Angry Birds.

Друга частина відео демонструє Сергія вже у теперішньому часі — щасливого та одруженого. На фото він щиро усміхається, обійнявши зіркову дружину. За роки імідж гумориста суттєво змінився: він позбувся окулярів, натомість відростив густу борідку, яка додала йому мужності.

Реакція підписників не забарилася, а думки в коментарях розділилися на два табори. Одні фоловери засипали шоумена компліментами щодо його минулого:

Та ви ще до Насті, пардоньтє, виглядали вогонь

Ору, але до Насті Сергій був красунчик, а вже з Настею не цікавить. Харизматичний, дуже рада, що цей потенціал, нарешті, почав себе проявляти

Інші ж переконані, що шлюб та кохання зробили Сергія соліднішим. Люди зазначили, що сімейне життя пішло йому лише на користь:

Одруження пішло Вам на користь однозначно 😁

Другий кращій👍👍👍З Настею Топ👑👑🌟🌟🌟🌟🌟

Ну а зараз матьорий вовк)))

Нагадаємо, що пара у шлюбі з березня 2020 року. Таємне весілля зірок відбулося у Таїланді, а 2 серпня 2021 року Анастасія та Сергій вперше стали батьками — у них народився син Давід.

У квітні 2024 року співачка зізналася, що їхній шлюб переживає непростий період. Подружжя доклало чимало зусиль, аби зберегти стосунки та уникнути розлучення. Зрештою їм вдалося відновити взаєморозуміння, і тепер вони частіше діляться у соцмережах радісними спільними моментами.