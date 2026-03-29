"Абсолютное дно": перезапуск "Орла и решки" вызвал волну хейта (фото)

Артист призывает бойкотировать этот проект

Скандал вокруг перезапуска шоу "Орел и решка" только набирает обороты — и на этот раз прилетело не только от зрителей, но и от украинских артистов. Рэпер OTOY резко высказался о новой версии шоу, назвав ее "абсолютным дном".

Об этом артист написал в Threads. Он назвал шоу "маргиналами нынешнего украинского общества".

"Арьол и рєшка" в свете последних событий — абсолютное дно. Маргиналы нынешнего украинского общества. Надеюсь, что каждого, кто присоединился к этому "перезапуску" — не возьмут ни на один другой сознательный теле/ютуб-проект", — отметил OTOY

Причина хейта – не из воздуха. После паузы шоу, наступившей в 2022 году из-за полномасштабного вторжения РФ, "Орел и решка" сообщили о возвращении в новом формате. Но это вызывало больше вопросов, чем ностальгии.

Продюсеры анонсировали экспериментальный сезон с возможностью "купить" участие в программе. Однако соцсети они ведут на русском языке, что и спровоцировало волну критики.

Кроме того, в сети обратили внимание на то, что ранее открыто поддерживавший Украину проект теперь выглядит так, будто пытается снова зайти на российскую аудиторию. Пользователи прямо обвинили творцов в попытке "всем угодить сразу".

