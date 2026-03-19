Полякову на новых фото перепутали с Лободой

Оля Полякова — известная украинская певица, которая с начала войны максимально украинизировалась в публичном пространстве и даже сожгла свой кокошник. Однако на новых фото артистку случайно перепутали с еще одной известной певицей Светланой Лободой.

Полякова опубликовала в своем Threads подборку милых весенних фото в стильном образе. Она позировала в светлых джинсах с пушистой блузой на запах и черной кожанной курткой. Свой образ певица дополнила необычными ожерельями и модными солнцезащитными очками, а ее волосы были собраны в небрежную прическу.

Улетела на студию снова! Песни сами себя не споют написала Оля Полякова

Скриншот поста Оли Поляковой.

В комментариях началось бурное обсуждение новых фото Поляковой. Некоторые пользователи не сразу узнали певицу, спутав ее со Светланой Лободой.

Вот что писали люди в комментариях:

Без кокошника не узнал.

Разрешаю из дома вам не выходить, потому что ваша последняя песня…

Фит с Лободой будет?

Вы в шлепках или без?

Света, ты это? А, нет, фух.

Олечка, если бы еще здесь увидеть результаты твоих полетов.

Сделай…

Комментарии под постом Поляковой

