Укр

Полякову на новых фото перепутали с Лободой

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Оля Полякова удивила новым образом Новость обновлена 19 марта 2026, 15:18
Оля Полякова удивила новым образом. Фото https://www.threads.com/@polyakovamusic/

Певица поделилась фото в новом образе

Оля Полякова — известная украинская певица, которая с начала войны максимально украинизировалась в публичном пространстве и даже сожгла свой кокошник. Однако на новых фото артистку случайно перепутали с еще одной известной певицей Светланой Лободой.

Полякова опубликовала в своем Threads подборку милых весенних фото в стильном образе. Она позировала в светлых джинсах с пушистой блузой на запах и черной кожанной курткой. Свой образ певица дополнила необычными ожерельями и модными солнцезащитными очками, а ее волосы были собраны в небрежную прическу.

Улетела на студию снова! Песни сами себя не споют

написала Оля Полякова

Оля Полякова фото
Скриншот поста Оли Поляковой. Фото: https://www.threads.com/@polyakovamusic/

В комментариях началось бурное обсуждение новых фото Поляковой. Некоторые пользователи не сразу узнали певицу, спутав ее со Светланой Лободой.

Вот что писали люди в комментариях:

  • Без кокошника не узнал.
  • Разрешаю из дома вам не выходить, потому что ваша последняя песня…
  • Фит с Лободой будет?
  • Вы в шлепках или без?
  • Света, ты это? А, нет, фух.
  • Олечка, если бы еще здесь увидеть результаты твоих полетов.
  • Сделай…
Оля Полякова фото
Комментарии под постом Поляковой

Теги:
#Новый образ #Певица #Светлана Лобода #Оля Полякова