Куклу украли, а ведущую уволили: как сложилась судьба тети Кати из программы "Катрусин кинозал"

Екатерина Лозовенко была ведущей детской передачи "Катрусин кинозал", которая выходила в 1970–1980-х годах и пользовалась большим успехом. Однако программу быстро закрыли после таинственного исчезновения главного персонажа — куклы Катруси.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба ведущей Екатерины Лозовенко и что известно о самой передаче. Мы узнали некоторые детали.

Почему закрыли "Катрусин кинозал" и что случилось с тетей Катей

Поколение, выросшее в 1970–1980-х, хорошо помнит "Катрусин кинозал" — одну из первых детских передач, которая выходила на украинском языке. Проект продержался на телевидении 15 лет и быстро стал настоящим феноменом.

Ведущей передачи была Екатерина Лозовенко, которую зрители с теплотой называли "тетей Катей", а главным персонажем — кукла Катруся.

Екатерина Лозовенко с куклой Катей

Екатерина Лозовенко родилась 4 июля 1946 года в Киеве. Окончив актерский факультет Киевского театрального института, она начала работать в детской редакции на телеканале "УТ-1". В 1970-х годах тетя Катя стала одной из ведущих вечерней передачи "Спокойной ночи, дети", где впервые появилась на экране вместе с куклой Катрусей. Она так полюбилась зрителям, что канал решил сделать отдельное шоу, в результате чего появился "Катрусин кинозал".

Передача "Катрусин кинозал"

Тетя Катя вместе с куклой рассказывали детям сказки и поучительные истории, говорили с ними о школе, дружбе и отношениях со взрослыми. Особенным подарком для юных зрителей становились мультфильмы, которые показывали в каждом выпуске.

Популярность "Катрусиного кинозала" была огромной, в редакцию регулярно приходили письма от детей со всей Украины. Они присылали рисунки, игрушки и даже одежду для куклы, которая "жила" прямо в редакции — у нее было свое место, вешалка и целый ящик нарядов.

Однако после смены руководства канал неоднократно пытался закрыть передачу. Окончательно это удалось сделать после загадочного исчезновения куклы Кати. Однажды Екатерина Лозовенко пришла на работу и не нашла куклу на месте. Катрусю искали, но безрезультатно. Детям же объяснили, что их любимица "заболела".

Новая кукла Катя

После этого программа тихо исчезла из эфира. Ведущей даже не дали возможности попрощаться со зрителями, которые присылали письма и просили вернуть в эфир "Катрусин кинозал".

Для самой Лозовенко этот период оказался непростым, поскольку ведущая около полугода оставалась без работы. Позже ей предложили должность в редакции программ для Киева и области, а затем она вернулась в детское вещание уже как режиссер — работала над "Вечерней сказкой". В дальнейшем к созданию новых выпусков с обновленной куклой Катрусей подключились братья Капрановы, которые помогли записать передачи на видеокассеты.

С 2006 года и до конца жизни Екатерина Семеновна работала режиссером в Объединении документальных фильмов. Легендарной ведущей не стало 21 сентября 2017 года, но причины смерти не назвали. Похоронена ведущая на Центральном кладбище в Ирпене, ей установили памятник и выгравировали фотографию с ее любимой куклой Катей.

Могила Екатерины Лозовенко

