Мінус 230 грн на кожній пачці: в "АТБ" обвалили ціни на популярну каву і чай

Цього тижня можна зробити закупи на майбутнє по хорошій ціні

Мережа супермаркетів "АТБ" знову тішить покупців масштабними знижками. Цього разу під приціл акції "Економія" потрапили товари, без яких важко уявити будь-який ранок чи вечірні посиденьки. Для любителів підбадьорливих напоїв та ароматного чаювання діють знижки до 52%.

"Телеграф" дослідив ціни в супермаркеті. Ми розпишемо кожну позицію старої і нової ціни по акції.

Кава Ambassador Dark Roast мелена 225 г — знижка -45%, акційна ціна 140,90 грн (стара ціна — 256,18 грн);

Кава Ambassador Premium мелена — знижка -45%, акційна ціна 161,90 грн (стара ціна — 294,36 грн);

мелена — знижка -45%, акційна ціна (стара ціна — 294,36 грн); Кава Ambassador Premium розчинна 200 г — знижка -45%, акційна ціна 259,90 грн замість 477,50 грн;

Кава Jacobs Monarch розчинна 280 г — знижка -41%, акційна ціна 399,90 грн замість 681,70 грн;

Кава Nescafe Gold сублімована 280 г — знижка -37%, акційна ціна 399,90 грн замість 636,50 грн;

Чай "Своя лінія" Soursop зелений листовий 60 г — знижка -52%, акційна ціна 27,54 грн замість 57,90 грн;

Чай Tea Moments у різних варіантах — знижка -46%, у магазинах діє Акційна ціна (уточнюйте вартість конкретного смаку на цінниках).

Кава та чай в "АТБ"

