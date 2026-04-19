Persil, Finish і Perwoll зі знижками до 63%:в "Сільпо" впали ціни на популярну побутову хімію

Приємні знижки діятимуть до 22 квітня

У мережі "Сільпо" діє масштабна акція "Цінотижики", у межах якої на побутову хімію встановлено знижки від 50% і навіть до 60%.

Пропозиція охоплює одразу 9 популярних товарів для прання, миття посуду та догляду за домом. Акція триватиме до 22 квітня 2026 року, за даними "GoToShop".

Список акційних товарів:

Капсули для прання Persil Color (35×14 г) — 349 грн замість 929 грн (–580 грн, –63%)

Капсули для прання Persil Universal (35×14 г) — 349 грн замість 929 грн (–580 грн, –63%)

Таблетки для посудомийних машин Finish Quantum All in 1 (72 шт) — 499 грн замість 1299 грн (–800 грн, –62%)

Засіб для прання Perwoll Renew для світлих і білих речей (3 л) — 349 грн замість 799 грн (–450 грн, –57%)

Засіб для прання Perwoll для вовни та делікатних тканин (3 л) — 349 грн замість 799 грн (–450 грн, –57%)

Туалетний папір Nua 3-шаровий (32 шт) — 399 грн замість 899 грн (–500 грн, –56%)

Пральні диски Persil Expert (11×17 г) — 199 грн замість 414 грн (–215 грн, –52%)

Зубна паста Max Formula Total Care (100 мл) — 69,99 грн замість 159 грн (–89,01 грн, –56%)

Зубна паста Max Formula Gum Health (100 мл) — 69,99 грн замість 159 грн (–89,01 грн, –56%)

Найбільша економія буде на таблетках для посудомийних машин.

