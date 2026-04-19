Persil, Finish і Perwoll зі знижками до 63%:в "Сільпо" впали ціни на популярну побутову хімію
Приємні знижки діятимуть до 22 квітня
У мережі "Сільпо" діє масштабна акція "Цінотижики", у межах якої на побутову хімію встановлено знижки від 50% і навіть до 60%.
Пропозиція охоплює одразу 9 популярних товарів для прання, миття посуду та догляду за домом. Акція триватиме до 22 квітня 2026 року, за даними "GoToShop".
Список акційних товарів:
- Капсули для прання Persil Color (35×14 г) — 349 грн замість 929 грн (–580 грн, –63%)
- Капсули для прання Persil Universal (35×14 г) — 349 грн замість 929 грн (–580 грн, –63%)
- Таблетки для посудомийних машин Finish Quantum All in 1 (72 шт) — 499 грн замість 1299 грн (–800 грн, –62%)
- Засіб для прання Perwoll Renew для світлих і білих речей (3 л) — 349 грн замість 799 грн (–450 грн, –57%)
- Засіб для прання Perwoll для вовни та делікатних тканин (3 л) — 349 грн замість 799 грн (–450 грн, –57%)
- Туалетний папір Nua 3-шаровий (32 шт) — 399 грн замість 899 грн (–500 грн, –56%)
- Пральні диски Persil Expert (11×17 г) — 199 грн замість 414 грн (–215 грн, –52%)
- Зубна паста Max Formula Total Care (100 мл) — 69,99 грн замість 159 грн (–89,01 грн, –56%)
- Зубна паста Max Formula Gum Health (100 мл) — 69,99 грн замість 159 грн (–89,01 грн, –56%)
Найбільша економія буде на таблетках для посудомийних машин.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" також подешевшала популярна побутова хімія.