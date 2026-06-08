Навіщо висувати умови Путіну, на які він не піде: Кулеба пояснив таємний задум

Новий мирний план готує діалог з Москвою у певному ключі

Мирний план, який Велика Британія, Франція та Німеччина пропонують як основу для переговорів щодо України, покликаний не переконати Кремль негайно сісти за стіл переговорів, а продемонструвати єдність Заходу та підготувати діалог з Росією з позиції сили.

Про це колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів на своєму YouTube-каналі. Такий підхід передбачає припинення вогню, гарантії безпеки для України та збереження тиску на Москву до завершення війни.

"Ця ж історія точно не про те, що Путін погодиться на ці переговори. Ця заява говорить Путіну: "Ми з Україною і ти не повинен розраховувати, що ми її полишимо або що ти можеш використати нас проти неї", – сказав він.

Дмитро Кулеба. Фото: Getty Images

Дипломат пояснив, що ці заяви – намагання підготувати ґрунт для переговорів з позиції сили.

Які умови Європа висуває Росії

Велика Британія, Франція та Німеччина виробили остаточні умови, які мають бути виконані для перемирʼя. Вони не є максималістськими — наприклад, не містять вимогу до Росії вивести війська з української території.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Трамп їде до Європи: який план підготували Україна та союзники"

Це конструктивна рамка, яку можна показати Трампу та його команді, аби вони її хоча б частково підтримали. І це пропозиція, над якою варто було б замислитися Москві.

По-перше, йдеться про негайне та повне припинення вогню.

По-друге, саме поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів.

"Міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має повністю поважатися", — йдеться у декларації.

По-третє, Україна повинна мати надійні гарантії безпеки — включаючи західні війська у визначених заздалегідь місцях.

По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить війну та не компенсує Україні збитки, завдані війною.

По-п’яте, європейські інтереси мають бути захищені в будь-якій угоді.

"Елементи будь-яких переговорів, пов’язаних з ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди ЄС та його держав-членів і союзників по НАТО відповідно", – наполягають партнери.

Нагадаємо, попри численні мирні ініціативи Заходу та України, головною перепоною для завершення війни залишається небажання Кремля припиняти агресію. Водночас за оцінками експертів, Росія дедалі більше стикається з економічними проблемами. За прогнозом європейського дипломата, Москва все одно готова продовжувати війну принаймні до 2027 року.