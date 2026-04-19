До майже -270 грн на одному товарі: на що діють знижки не менше 40% в "АТБ"

Найбільша економія складе на ковбасу

У мережі "АТБ" діє вигідна акція — на низку популярних товарів встановлено знижки понад 40%. Пропозиція охоплює як продукти харчування, так і товари побутового вжитку, що дозволяє суттєво зекономити на щоденних покупках.

У списку 10 пропозицій. Детальніше про нього написав "Телеграф".

Список акційних товарів:

Вафлі "Своя Лінія" з какао — 289,90 — 169,90 грн (–120,00 грн)

Цукерки "Своя Лінія Чарівний віночок" — 175,99 — 104,90 грн (–71,09 грн)

Ковбаса "М’ясна лавка/Своя Лінія Губернська" 420 г — 143,90 — 85,90 грн (–58,00 грн)

М’ясомісткий виріб "Ковбасний ряд/Розумний вибір Гурман з сиром" — 109,70 — 65,50 грн (–44,20 грн)

Мило рідке Safeguard 225 мл — 93,40 — 55,90 грн (–37,50 грн)

Приправа Kucharek 200 г — 45,90 — 27,50 грн (–18,40 грн)

Крем-мило "Своя Лінія" 0,9 л — 54,90 — 32,90 грн (–22,00 грн)

Ковбаса "Салямі Італійська" — 665,59 — 398,89 грн (–266,70 грн)

Кетчуп "Чумак Лагідний" 350 г — 49,20 — 29,50 грн (–19,70 грн)

Кетчуп "Чумак до шашлику" 350 г — 49,20 — 29,50 грн (–19,70 грн)

Знижки триватимуть до 21 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в "АТБ" вполовину подешевшала популярна побутова хімія.