Преміальний шоколад Toblerone та Milka за пів ціни: за скільки його можна купити в "Сільпо"

Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила масштабну хвилю знижок на кондитерські вироби та снеки. Цінники на популярні позиції впали майже на 60%, що дозволяє суттєво скоротити витрати.

"Телеграф" дослідив сайт "Сільпо". Ми розповімо, скільки коштують популярні солодощі.

Найбільшу увагу покупців привернули великі плитки шоколаду Milka. Зокрема, шоколад Milka з арахісом та карамеллю (276г), а також зі шматочками печива Oreo (300г) тепер коштують по 129 грн, хоча їхня звичайна ціна становить 279 грн. Таким чином, економія складає понад 54-57%.

Які ще солодощі можна придбати за вигідною ціною

Шоколад молочний Світоч Blueberry cookies (235г) — 124 грн (замість 239 грн, знижка -48%);

з нугою, медом та мигдалем (100г) — (замість 144 грн, знижка -44%); Вершкова карамель Werther’s Original (80г) — 79.99 грн (замість 139 грн, знижка -42%);

з ароматом ванілі (240г) — (замість 99 грн, знижка -55%); Крекер Tuc солоний з паприкою (100г) — 34.99 грн (замість 59.99 грн, знижка -42%);

До якого числа акція

Як правило, такі цінові пропозиції в межах акції "Ціна тижня" або сезонних розпродажів діють протягом обмеженого часу (зазвичай до четверга включно або до закінчення товарних запасів). Варто перевіряти наявність товару в найближчому супермаркеті або через мобільний застосунок мережі, щоб встигнути скористатися вигідними цінниками до передсвяткового ажіотажу.

