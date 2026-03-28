Преміальний шоколад Toblerone та Milka за пів ціни: за скільки його можна купити в "Сільпо"
Поспішайте, поки не розібрали
Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила масштабну хвилю знижок на кондитерські вироби та снеки. Цінники на популярні позиції впали майже на 60%, що дозволяє суттєво скоротити витрати.
"Телеграф" дослідив сайт "Сільпо". Ми розповімо, скільки коштують популярні солодощі.
Найбільшу увагу покупців привернули великі плитки шоколаду Milka. Зокрема, шоколад Milka з арахісом та карамеллю (276г), а також зі шматочками печива Oreo (300г) тепер коштують по 129 грн, хоча їхня звичайна ціна становить 279 грн. Таким чином, економія складає понад 54-57%.
Які ще солодощі можна придбати за вигідною ціною
- Шоколад молочний Світоч Blueberry cookies (235г) — 124 грн (замість 239 грн, знижка -48%);
- Шоколад Toblerone з нугою, медом та мигдалем (100г) — 79.99 грн (замість 144 грн, знижка -44%);
- Вершкова карамель Werther’s Original (80г) — 79.99 грн (замість 139 грн, знижка -42%);
- Зефір "Богуславна" з ароматом ванілі (240г) — 44.99 грн (замість 99 грн, знижка -55%);
- Крекер Tuc солоний з паприкою (100г) — 34.99 грн (замість 59.99 грн, знижка -42%);
- Жувальна гумка Doublemint (13,5г) — 29.99 грн (замість 49.99 грн, знижка -40%).
До якого числа акція
Як правило, такі цінові пропозиції в межах акції "Ціна тижня" або сезонних розпродажів діють протягом обмеженого часу (зазвичай до четверга включно або до закінчення товарних запасів). Варто перевіряти наявність товару в найближчому супермаркеті або через мобільний застосунок мережі, щоб встигнути скористатися вигідними цінниками до передсвяткового ажіотажу.
