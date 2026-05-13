Україна вдарила санкціями по заводах-виробниках "Іскандерів" та не тільки

У новому санкційному пакеті Україна "б’є" по компаніях, які забезпечують виробництво російських ракет. Обмеження застосовано не лише проти виробників зброї, а проти всієї інфраструктури, яка дозволяє Росії виробляти ракети, обходити обмеження та підтримувати роботу військової машини.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Санкції охопили виробників таких російських ракет, як "Іскандер", "Булава" тощо.

— Серед ключових кейсів — компанії, пов’язані з постачанням для АТ "Московський машинобудівний завод "Авангард" (ракети С-300/С-400), ФКП "Пермський пороховий завод" та АТ "Воткінський завод" — виробника балістичних ракет "Іскандер".

Зокрема, АТ "Юнітест-Рентген" постачало обладнання для контролю деталей ракетного виробництва на завод "Авангард", а також співпрацювало з "Московським інститутом теплотехніки" — розробником ракет "Тополь-М", "Ярс" і "Булава".

ТОВ "А2 Групп" забезпечувало поставки сировини для виробництва порохів і ракетного палива для Пермського порохового заводу. Йдеться про компоненти, необхідні для виробництва боєприпасів і ракетних систем.

Окремий блок санкцій — це компанії, які допомагали російському ВПК обходити міжнародні обмеження через імпорт обладнання та електроніки. зокрема, "РТ-Комплектація" (дочірня організація підсанкційної ДК "Ростєх") і "Спєцтєхнологія", — розповів Власюк.

Він додав, що під санкції також потрапила ІТ-компанія "Інфоріон". Вона займається створенням захищених систем для збору та управління даними та програмного забезпечення для російських силових структур.

— Фактично йдеться про санкції не лише проти виробників зброї, а проти всієї інфраструктури, яка дозволяє Росії виробляти ракети, обходити обмеження та підтримувати роботу російської військової машини. Вся зібрана інформація також буде передана міжнародним партнерам для синхронізації санкцій, — резюмував уповноважений президента України з питань санкційної політики

Що відомо про нові українські санкції

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти росіян і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також щодо продовження обмежувальних заходів, у яких спливає термін дії. Про це повідомили 12 травня на сайті глави держави.

Під санкції потрапили 32 російських компаній і 34 росіян, більшість із них є директорами й засновниками цих підприємств. Також обмеження накладено на російські підприємства, що випускають засоби радіотехнічної розвідки, повітроплавні носії спеціальної техніки, і компанії, включені в ланцюги постачання високоточного промислового обладнання та електронних компонентів в обхід санкцій.

Як повідомляв "Телеграф", посли ЄС погодили 20 пакет санкцій проти Росії. Водночас Україна прагне домовитись з партнерами щодо окремих санкцій ЄС щодо осіб, причетних до викрадення українських дітей, та так званих "рупорів пропаганди" з РФ.