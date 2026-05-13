Украина ударила санкциями по заводам-производителям "Искандеров" и не только

Подробности рассказал Владислав Власюк

В новом санкционном пакете Украина "бьет" по компаниям, обеспечивающим производство российских ракет. Ограничения применены не только против производителей оружия, но и против всей инфраструктуры, позволяющей России производить ракеты, обходить ограничения и поддерживать работу военной машины.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк. Санкции охватили производителей таких российских ракет, как "Искандер", "Булава" и т.д.

- Среди ключевых кейсов — компании, связанные с поставкой для АО "Московский машиностроительный завод "Авангард" ( ракеты С-300/С-400 ), ФКП "Пермский пороховой завод" и АО "Воткинский завод" — производителя баллистических ракет "Искандер".

В частности, АО "Юнитест-Рентген" поставляло оборудование для контроля деталей ракетного производства на завод "Авангард", а также сотрудничало с "Московским институтом теплотехники" — разработчиком ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

ООО "А2 Групп" обеспечивало поставки сырья для производства порохов и ракетного топлива для Пермского порохового завода. Речь идет о компонентах, необходимых для производства боеприпасов и ракетных систем.

Отдельный блок санкций – это компании, которые помогали российскому ВПК обходить международные ограничения из-за импорта оборудования и электроники. В частности, "РТ-Комплектация" (дочерняя организация подсанкционной ДК "Ростех") и "Спецтехнология", — рассказал Власюк.

Он добавил, что под санкции также попала ИТ-компания "Инфорион". Она занимается созданием защищенных систем для сбора и управления данными и программного обеспечения для русских силовых структур.

— Фактически речь идет о санкциях не только против производителей оружия, но и против всей инфраструктуры, позволяющей России производить ракеты, обходить ограничения и поддерживать работу российской военной машины. Вся собранная информация также будет передана международным партнерам для синхронизации санкций, — резюмировал уполномоченный президента Украины по санкционной политике.

Что известно о новых украинских санкциях

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против россиян и компаний, поставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса, а также о продлении ограничительных мер, у которых истекает срок действия. Об этом сообщили 12 мая на сайте главы государства.

Под санкции попали 32 российских компании и 34 россиянина, большинство из них являются директорами и учредителями этих предприятий. Также ограничения наложены на российские предприятия, производящие средства радиотехнической разведки, воздухоплавательные носители специальной техники, и компании, включенные в цепи поставки высокоточного промышленного оборудования и электронных компонентов в обход санкций.

Как сообщал "Телеграф", послы ЕС согласовали 20 пакет санкций против России. В то же время Украина стремится договориться с партнерами по отдельным санкциям ЕС в отношении лиц, причастных к похищению украинских детей, и так называемых "рупоров пропаганды" из РФ.