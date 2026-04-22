90 миллиардов на кону: Киев выполнил условия ЕС по нефтепроводу "Дружба" и ждет ход Брюсселя

Словакия пообещала поддержать санкции против РФ в обмен на транзит нефти

Нефтепровод "Дружба", который на территории Украины был поврежден российским ударом, отремонтирован. Об этом просил Евросоюз и президент Украины Владимир Зеленский надеется, что теперь будет разблокирован европейский пакет поддержки для Украины – 90 миллиардов евро на два года.

Что Зеленский говорит о нефтепроводе и кредите

Как сообщил Зеленский, 21 апреля он говорил об этом с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. После восстановления "Дружбы" нет поводов для блокировки кредита.

Это средства, которые уже были утверждены Европейским советом, но блокировались. Сейчас никаких поводов для блокировки быть не может. Евросоюз просил Украину отремонтировать нефтепровод "Дружба", который россияне разбили. Мы отремонтировали. Надеемся, что и Евросоюз будет реализовывать договоренности, – сказал глава государства

Зеленский добавил, что давно нет прогресса и по новым санкциям против России за эту войну. Он подчеркнул, что давление на РФ должно быть, чтобы россияне не чувствовали, что могут воевать "спокойно и без последствий".

Тем более, это не помогает, когда Америка ослабляет ограничения, — говорит Зеленский

Словакия поддержит новые санкции против РФ, только когда по "Дружбе" пойдет нефть

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать 20-й пакет санкций против РФ после того, как Братислава "получила сигнал" о возможном возобновлении поставок нефти. Об этом пишет "Европейская правда".

Мы получили сигнал о возможном возобновлении поставок нефти, и я могу лишь отметить, что мы готовы поддержать даже 20-й пакет санкций против России, поскольку, по нашей оценке, это не окажет существенного влияния на экономику Словакии, – сказал Бланар

Однако он подчеркнул, что поддержка санкций против РФ его страной возможна только тогда, когда "российская нефть поступит в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Украина возобновит поставки нефти по "Дружбе" уже 22 апреля

Тем временем Reuters со ссылкой на информированный источник сообщает, что Украина возобновит прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" днем 22 апреля. Венгерская нефтяная компания MOL уже подала первую заявку на транзит.

MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут поставлены в равных пропорциях Венгрии и Словакии, — рассказал источник

В какие страны российская нефть идет по нефтепроводу "Дружба"

Маршрут нефтепровода пролегает от Альметьевска в Татарстане через города Самару, Брянск (Россия) до Мозыря (Беларусь). Там "Дружба" разветвляется на две ветви: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

Карта нафропровода "Дружба". Инфографика DW

С февраля 2023 года прокачка российской нефти по северной ветке была остановлена из-за санкций Евросоюза. Однако нефтепровод продолжал доставлять российскую нефть в Венгрию и Словакию. В феврале 2026 года работа нефтепровода "Дружба" была остановлена из-за атаки российского дрона по трубопроводному оборудованию на западе Украины.

Схема нефтепровода "Дружба" на территории Украины

Напомним, эксперт по политике Венгрии в аналитическом центре AdAstra, адвокационная менеджер по евроинтеграции Центра прав человека Zmina Анастасия Дацив рассказала "Телеграфу", чего захочет от Украины будущий премьер Венгрии Петер Мадяр. По ее словам, ожидать кардинальных изменений в отношениях Киева и Будапешта или Венгрии и России не стоит.