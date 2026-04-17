Путін дасть задню щодо зустрічі із Зеленським? Чи є реальним саміт лідерів у Туреччині

Майбутня зустріч матиме великий влив на хід подій

Україна готова провести чотиристоронню зустріч лідерів в Туреччині. Йдеться про президента Володимира Зеленського, лідера Росії Володимира Путіна, турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана та голову Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Telegram. За словами голови МЗС Андрія Сибіги, Київ вже передав відповідний сигнал турецьким партнерам.

"Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін, за участі Ердогана, Трампа", — йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив, що Туреччина "відіграє важливу роль у мирних зусиллях", тому майбутня зустріч матиме великий влив на хід подій.

Водночас голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що наразі конкретних ініціатив щодо врегулювання війни в Україні не спостерігається. Тому армія РФ "продовжує вирішувати завдання "СВО".

Чи полетить Путін до Туреччини

На думку політолога Олександра Леонова, передає "Київ 24", російський президент побоюється візиту до Туреччини через можливий тиск. Однак й відмовитись так легко він не матиме змоги, адже тоді підтвердить, що Кремль не готовий до миру та переговорів.

"Або Путін відмовиться і тим самим продемонструє, що саме Росія не налаштована на мир, або ж приїде, і тоді йтиметься про мирну угоду. Але є важливе питання: це не про повне й безумовне припинення вогню, а про всі територіальні пункти, зокрема про Донбас", — каже експерт.

Він також додав, що є питання й до позиції Трампа в цьому контексті. Адже він цілком може тиснути на Зеленського, аби той відмовився від територій, замість того, аби тиснути на Путіна. Схожа ситуація вже була рік назад.

