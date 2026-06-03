Остапчуки емігрували до Канади: дружина шоумена показала, як вони освоюються в Монреалі

Подружжя ще у пошуках постійного житла

Відомий телеведучий Володимир Остапчук із дружиною та сином переїхали до Канади. Дружина телеведучого Катерина Остапчук повідомила, що вони вже кілька днів перебувають там і активно облаштовують своє нове життя.

Подробицями Катерина поділилася у сторіс в Instagram. Вона розповіла, що родина вже два дні перебуває в Монреалі — одному з найбільших міст Канади.

"Ми в Монреалі вже два дні. Вчора весь день дивилися будинки. Поки мені все подобається тут, тому депресія поки відкладається", — пожартувала блогерка

Сім'я Остапчуків переїхала до Канади. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Судячи з її слів, Остапчуки поки не мають постійного житла. На перший час вони винайняли квартиру лише на п'ять днів. За цей час подружжя планує знайти будинок для довгострокового проживання.

Катерина також показала підписникам покупки, які родина зробила після приїзду. Також блогерка продемонструвала район, де їм із чоловіком найбільше сподобалося у Монреалі.

Сім'я Остапчуків переїхала до Канади. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Сім'я Остапчуків переїхала до Канади. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Схоже, перші дні в Канаді проходять у родини досить активно. Поки одні емігранти починають знайомство з новою країною з туристичних маршрутів, Остапчуки одразу взялися за практичні питання — пошук житла, закупівлю продуктів і адаптацію до нового середовища.

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